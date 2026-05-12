京王プラザホテルは、「55周年開業記念フェア」を5月1日から6月30日まで開催する。

中国料理「南園」では約30年前のメニューを中心に当時の人気料理を復刻する。1990年代に祝宴料理として親しまれた「鮑のXO醤炒め巣籠盛り」（13,500円）や「合鴨と五目野菜の煮込み」（7,000円）、開業当時からの伝統甘酢ソースで絡めた「シタビラメの唐揚げ甘酢ソースかけ」（7,500円）などをアラカルトで提供し、鮑やナマコ、伊勢海老を盛り込んだ開業記念ディナーコース「興隆」（25,000円）なども用意する。

オールデイダイニング「樹林」では2007年前後に人気だった「牛ステーキのわさびピラフ」（2,800円）や「シーフードスパゲッティ」（2,900円）などを復刻し、めかじきの照り焼きと仔牛のカツレツのウィンナーシュニッツェルを盛り込んだ「55周年開業記念コース」（5,500円）も提供する。

メインバー「ブリアン」では、カクテル「レイククイーン」の復刻版とアレンジカクテル「ブリリアントクイーン」（各2,200円）を提供する。

対象店舗は館内レストラン、バー・ラウンジ計8店舗。料金はすべて税・サービス料込。