W杯連覇を狙うアルゼンチン代表が予備登録メンバー発表! 前回決勝に出場したFWが選外に
アルゼンチンサッカー協会(AFA)がFIFAワールドカップ(W杯)2026に向け、アルゼンチン代表の予備登録メンバーリストを発表した。
リオネル・スカローニ監督の下、2022年大会に続く連覇を目指すアルゼンチン。参戦すれば6大会連続となる主将FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)ら主力が名を連ねた一方、前回大会の準決勝や決勝に出場したFWパウロ・ディバラ(ローマ)は選外となった。
アルゼンチンは本大会でアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。
以下、予備登録メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
ワルテル・ベニテス(クリスタル・パレス)
ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)
サンティアゴ・ベルトラン(リバープレート)
▽DF
アグスティン・ギアイ(パルメイラス)
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ニコラス・カパルド(ハンブルガーSV)
ケビン・マック・アリスター(サンジロワーズ)
ルーカス・マルティネス・クアルタ(リバープレート)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
ヘルマン・ペッセッラ(リバープレート)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ラウタロ・ディ・ロロ(ボカ・ジュニアーズ)
サイド・ロメロ(ヘタフェ)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ガブリエル・ロジャス(ラシン・クラブ)
▽MF
マキシモ・ペローネ(コモ)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ギド・ロドリゲス(バレンシア)
アニバル・モレノ(リバープレート)
ミルトン・デルガド(ボカ・ジュニアーズ)
アラン・バレラ(ポルト)
エセキエル・フェルナンデス(レバークーゼン)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
ニコラス・ドミンゲス(N・フォレスト)
エミリアーノ・ブエンディア(アストン・ビラ)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコ・パス(コモ)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
トマス・アランダ(ボカ・ジュニアーズ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
アレハンドロ・ガルナチョ(チェルシー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
マティアス・スーレ(ローマ)
クラウディオ・エチェベリ(ジローナ)
ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)
サンティアゴ・カストロ(ボローニャ)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
マテオ・ペレグリーノ(パルマ)
リオネル・スカローニ監督の下、2022年大会に続く連覇を目指すアルゼンチン。参戦すれば6大会連続となる主将FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)ら主力が名を連ねた一方、前回大会の準決勝や決勝に出場したFWパウロ・ディバラ(ローマ)は選外となった。
以下、予備登録メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
ワルテル・ベニテス(クリスタル・パレス)
ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)
サンティアゴ・ベルトラン(リバープレート)
▽DF
アグスティン・ギアイ(パルメイラス)
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ニコラス・カパルド(ハンブルガーSV)
ケビン・マック・アリスター(サンジロワーズ)
ルーカス・マルティネス・クアルタ(リバープレート)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
ヘルマン・ペッセッラ(リバープレート)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ラウタロ・ディ・ロロ(ボカ・ジュニアーズ)
サイド・ロメロ(ヘタフェ)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ガブリエル・ロジャス(ラシン・クラブ)
▽MF
マキシモ・ペローネ(コモ)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ギド・ロドリゲス(バレンシア)
アニバル・モレノ(リバープレート)
ミルトン・デルガド(ボカ・ジュニアーズ)
アラン・バレラ(ポルト)
エセキエル・フェルナンデス(レバークーゼン)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
ニコラス・ドミンゲス(N・フォレスト)
エミリアーノ・ブエンディア(アストン・ビラ)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコ・パス(コモ)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
トマス・アランダ(ボカ・ジュニアーズ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
アレハンドロ・ガルナチョ(チェルシー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
マティアス・スーレ(ローマ)
クラウディオ・エチェベリ(ジローナ)
ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)
サンティアゴ・カストロ(ボローニャ)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
マテオ・ペレグリーノ(パルマ)