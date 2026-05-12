　アルゼンチンサッカー協会(AFA)がFIFAワールドカップ(W杯)2026に向け、アルゼンチン代表の予備登録メンバーリストを発表した。

　リオネル・スカローニ監督の下、2022年大会に続く連覇を目指すアルゼンチン。参戦すれば6大会連続となる主将FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)ら主力が名を連ねた一方、前回大会の準決勝や決勝に出場したFWパウロ・ディバラ(ローマ)は選外となった。

　アルゼンチンは本大会でアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。

以下、予備登録メンバー

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(A・マドリー)

ワルテル・ベニテス(クリスタル・パレス)

ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)

サンティアゴ・ベルトラン(リバープレート)

▽DF

アグスティン・ギアイ(パルメイラス)

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

ナウエル・モリーナ(A・マドリー)

ニコラス・カパルド(ハンブルガーSV)

ケビン・マック・アリスター(サンジロワーズ)

ルーカス・マルティネス・クアルタ(リバープレート)

マルコス・セネシ(ボーンマス)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

ヘルマン・ペッセッラ(リバープレート)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ラウタロ・ディ・ロロ(ボカ・ジュニアーズ)

サイド・ロメロ(ヘタフェ)

ファクンド・メディナ(マルセイユ)

マルコス・アクーニャ(リバープレート)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

ガブリエル・ロジャス(ラシン・クラブ)

▽MF

マキシモ・ペローネ(コモ)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

ギド・ロドリゲス(バレンシア)

アニバル・モレノ(リバープレート)

ミルトン・デルガド(ボカ・ジュニアーズ)

アラン・バレラ(ポルト)

エセキエル・フェルナンデス(レバークーゼン)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

ニコラス・ドミンゲス(N・フォレスト)

エミリアーノ・ブエンディア(アストン・ビラ)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

▽FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ニコ・パス(コモ)

フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

トマス・アランダ(ボカ・ジュニアーズ)

ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)

アレハンドロ・ガルナチョ(チェルシー)

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

マティアス・スーレ(ローマ)

クラウディオ・エチェベリ(ジローナ)

ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)

サンティアゴ・カストロ(ボローニャ)

ラウタロ・マルティネス(インテル)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)

マテオ・ペレグリーノ(パルマ)