【Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム】 10月発売予定 価格：6,930円

バンダイはプレミアムバンダイにて、なりきり玩具「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」を10月に発売する。価格は6,930円。

「ハートキャッチプリキュア」は2010年のTV番組。「ココロパフューム」は主人公キュアブロッサムとその相棒キュアマリンの変身アイテムだ。ココロパフュームをスライドさせ、「プリキュア、オープン・マイ・ハート！」のかけ声と共に、それぞれの「こころの種」をはめ込んで変身する。パフューム(香水)の名前通り、容器から香水を体に振りかけることでコスチュームが体に装着されていく。

【【公式】『ハートキャッチプリキュア！』キュアブロッサム変身シーン【フルver】】

本商品は復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」第8弾。商品の外観は放送当時のデザインの再現にこだわっている。本体を操作するとLEDが発光する。メッキ塗装を施すことで、より高級感のあるデザインを追求している。こころの種を変えることで、ブロッサムとマリン両方の変身アイテムとして遊べる。

音声は、キュアブロッサムとキュアマリン2人の変身セリフを完全新規収録。アニメと同様のBGMやサウンドエフェクト、キャラクターセリフを楽しむことができる。さらに、アニメの花言葉シーンをイメージした「花占いモード」を搭載。プリキュアだけでなく、シプレとコフレのオリジナル音声も聞くことができる。

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