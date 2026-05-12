◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年5月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。初回をわずか7球で3者凡退に封じ、無失点で立ち上がった。

先頭の李政厚（イジョンフ）に初球の外角高め97.7マイル直球（約157.2キロ）直球を捉えられたが、左翼手のT・ヘルナンデスがライナー性の打球をスライディングキャッチ。わずか1球で最初のアウトを取ると次打者・アラエスを98.8マイル（約159.0キロ）、3番・シュミットを99.5マイル（約160.1キロ）と直球でいずれも全て左飛に仕留めた。要した球数はわずかに7球。盤石の立ち上がりだった。

中8日での先発マウンド。間隔は開いたが、9日（同10日）のブルペン投球では通常より多い33球を投げ、出番に備えた。前回登板の2日（同3日）カージナルス戦では、敗戦投手にはなったがメジャーでは自身最長タイとなる6回を投げ、5安打3失点で今季初めてのクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以内）を記録。同じく最多の104球を投げ、試合をつくった。

ここまで6試合に先発し1勝3敗、防御率5・97。開幕直後は制球難を露呈していたが、直近3試合は3四死球以内と落ち着きを取り戻し、試合をつくっている。

この日の試合前、ロバーツ監督は「朗希はいい状態にある。精神的にも、感情面でも、身体的にもいいと思う。メカニクス面でもいい状態」としたうえで「新しく見つけたスプリットを使い始めて、これで2、3試合目になると思うし、相手打者たちはまだそれを見ていない。今週のサイドワークも非常に良かった」と佐々木の成長に期待を寄せていた。