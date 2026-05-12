セリエA 25/26の第36節 ナポリとボローニャの試合が、5月12日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、ジオバネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ボローニャのフアン・ミランダ（DF）のアシストからフェデリコ・ベルナルデスキ（FW）がゴールを決めてボローニャが先制。

さらに34分ボローニャが追加点。リッカルド・オルソリーニ（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、45+2分、ナポリのジョバンニ・ディロレンツォ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とボローニャがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分ナポリが同点に追いつく。ラスムス・ホイルンド（FW）のアシストからアリソン・サントス（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

64分、ボローニャが選手交代を行う。ジョアン・マリオ（DF）からナディル・ゾルテア（DF）に交代した。

73分、ボローニャが選手交代を行う。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）からジョナサン・ロウ（FW）に交代した。

76分、ナポリは同時に2人を交代。スタニスラフ・ロボツカ（MF）、ジオバネ（FW）に代わりビリー・ギルモア（MF）、エリフ・エルマス（MF）がピッチに入る。

82分、ボローニャは同時に3人を交代。トマッソ・ポベガ（MF）、ルイス・ファーガソン（MF）、アイビン・ヘランド（DF）に代わりニコラ・モロ（MF）、シモン・ゾーム（MF）、トールビョルン・ヘッゲム（DF）がピッチに入る。

85分、ナポリが選手交代を行う。マッテオ・ポリターノ（FW）からレオナルド・スピナツォーラ（DF）に交代した。

87分、ナポリが選手交代を行う。ミゲル（DF）からパスカーレ・マッツォッキ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ボローニャが逆転。ジョナサン・ロウ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ボローニャが2-3で勝利した。

なお、ナポリは84分にマッテオ・ポリターノ（FW）に、またボローニャは38分にジョアン・マリオ（DF）、47分にフェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、58分にアイビン・ヘランド（DF）、69分にジョン・ルクミ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-12 06:00:21 更新