【2026年最新】もう紫外線対策だけじゃない！ 美肌もコスパも欲張る機能満載の厳選日焼け止め6選
日差しが一気に強まり、本格的に紫外線対策が欠かせない季節。今年の日焼け止めは、機能性重視から、肌をキレイに見せてくれるトーンアップタイプ、さらには内容充実なのにプチプラで購入できるものまで選択肢は多彩です。
今回は、機能性、仕上がり、価格の視点から、筆者が厳選した最新日焼け止め6品をご紹介します。
攻めと守りのアプローチがパワーアップしたオルビスの新UVプロテクター。紫外線に反応して防御力が高まる独自処方により、日中の肌をしっかりガードします。また、美容成分の浸透をサポートする設計により、美肌効果まで期待できます。密着感のある滑らかな心地で、汗や水にも強く、日常からレジャーまで大活躍。
DATA
オルビス
リンクルブライトUVプロテクター N（医薬部外品）
SPF50+・PA++++
50g（税込3850円）
紫外線対策とエイジングケアを同時に叶えたい人にはランコムの日焼け止め。厳選された整肌成分やAIで選抜したアミノ酸複合体に加え、ナイアシンアミドなどランコムの細胞長寿研究に基づく4種の美容成分をぜいたくに配合。日中のダメージから肌を守りながら、いきいきとした印象をキープしてくれます。夕方のくすみが気になる人にもおすすめ！
DATA
ランコム
アプソリュ ザ UV クリーム
SPF50+・PA++++
30ml（税込9900円）
トーンアップとブライトニングケアを叶えるアネッサのUVジェル。3種の忍ばせパールにより、くすみを自然にカバーし、血色感もアップ。さらに、これまでの美白有効成分m-トラネキサム酸やうるおい美容液成分に加えて、保湿成分のダブルティークリアエッセンスも新配合。使うたび、内側から輝くような透明感のあるうるおい美肌も叶えてくれます。
DATA
アネッサ
ブライトニングUV ジェル NA（医薬部外品）
SPF50+・PA++++ UV耐水性★
40g（税込1496円）※編集部調べ
朝起きてサッとひと塗りするだけで、夜まで完璧！な全方位パーフェクションプライマー。血色感レッドパールと透明感ブルーパールを最適比率で調合し、くすみやシワなどの肌ノイズをカバー。また、ビタミンC誘導体やビタミンE、ナイアシンアミドも配合し、使うたびフレッシュなハリツヤ肌に導きます。さらに、ファンデーションのノリを高め、メイクの完成度を引き上げる効果もあり！
DATA
シュウ ウエムラ
アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト
SPF50+・PA+++
全4色 30ml（税込各5830円）※画像はエナジーフラッシュ
人気のさらさらUVシリーズからジェルタイプが新登場。伸びがよく、広げやすいので顔はもちろん、全身にもストレスなく使えます。しかも、うるおいを保ちながらサラリとした仕上がりです。ウォータープルーフで汗、水、擦れに強いのに、石鹸で落とせる手軽さもポイント。毎日のUVケアを無理なく続けたい人にぴったりです。
DATA
by365
パウダリーUVジェル
SPF50+・PA++++ UV耐水性★★
70g（税込1089円）※編集部調べ
湿度に応じて快適さを保つビオレの“呼吸感ベールUV”。手に取ると、スフレのような軽い質感から、みずみずしくなじみ、サラリとした仕上がりへとテクスチャーが変化。肌に負担感を与えにくく、心地よさをキープしてくれます。たっぷり塗ってもベタつかないので、塗り直しにも最適。日常使いに頼りになる相棒です。
DATA
ビオレ UV
アクアリッチ エアリーホールドクリーム
SPF50+・PA++++ UV耐水性★★
70g（税込1650円）※編集部調べ
紫外線対策は、ただ肌を守るだけでなく、仕上がりや心地よさまで求める時代。機能性を追求するか、メイク効果で魅せるか、はたまた手軽さを重視するかなど、好みやシーン、肌悩みに応じて、自分にぴったりな1品を選んでみてはいかがでしょうか。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)
今回は、機能性、仕上がり、価格の視点から、筆者が厳選した最新日焼け止め6品をご紹介します。
機能性を重視する人におすすめ1. オルビス
攻めと守りのアプローチがパワーアップしたオルビスの新UVプロテクター。紫外線に反応して防御力が高まる独自処方により、日中の肌をしっかりガードします。また、美容成分の浸透をサポートする設計により、美肌効果まで期待できます。密着感のある滑らかな心地で、汗や水にも強く、日常からレジャーまで大活躍。
オルビス
リンクルブライトUVプロテクター N（医薬部外品）
SPF50+・PA++++
50g（税込3850円）
機能性を重視する人におすすめ2. ランコム
紫外線対策とエイジングケアを同時に叶えたい人にはランコムの日焼け止め。厳選された整肌成分やAIで選抜したアミノ酸複合体に加え、ナイアシンアミドなどランコムの細胞長寿研究に基づく4種の美容成分をぜいたくに配合。日中のダメージから肌を守りながら、いきいきとした印象をキープしてくれます。夕方のくすみが気になる人にもおすすめ！
DATA
ランコム
アプソリュ ザ UV クリーム
SPF50+・PA++++
30ml（税込9900円）
肌印象を底上げしたい人におすすめ1. アネッサ
トーンアップとブライトニングケアを叶えるアネッサのUVジェル。3種の忍ばせパールにより、くすみを自然にカバーし、血色感もアップ。さらに、これまでの美白有効成分m-トラネキサム酸やうるおい美容液成分に加えて、保湿成分のダブルティークリアエッセンスも新配合。使うたび、内側から輝くような透明感のあるうるおい美肌も叶えてくれます。
DATA
アネッサ
ブライトニングUV ジェル NA（医薬部外品）
SPF50+・PA++++ UV耐水性★
40g（税込1496円）※編集部調べ
肌印象を底上げしたい人におすすめ2. シュウウエムラ
朝起きてサッとひと塗りするだけで、夜まで完璧！な全方位パーフェクションプライマー。血色感レッドパールと透明感ブルーパールを最適比率で調合し、くすみやシワなどの肌ノイズをカバー。また、ビタミンC誘導体やビタミンE、ナイアシンアミドも配合し、使うたびフレッシュなハリツヤ肌に導きます。さらに、ファンデーションのノリを高め、メイクの完成度を引き上げる効果もあり！
DATA
シュウ ウエムラ
アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト
SPF50+・PA+++
全4色 30ml（税込各5830円）※画像はエナジーフラッシュ
コスパも重視したい人におすすめ1. by365
人気のさらさらUVシリーズからジェルタイプが新登場。伸びがよく、広げやすいので顔はもちろん、全身にもストレスなく使えます。しかも、うるおいを保ちながらサラリとした仕上がりです。ウォータープルーフで汗、水、擦れに強いのに、石鹸で落とせる手軽さもポイント。毎日のUVケアを無理なく続けたい人にぴったりです。
DATA
by365
パウダリーUVジェル
SPF50+・PA++++ UV耐水性★★
70g（税込1089円）※編集部調べ
コスパも重視したい人におすすめ2. ビオレ
湿度に応じて快適さを保つビオレの“呼吸感ベールUV”。手に取ると、スフレのような軽い質感から、みずみずしくなじみ、サラリとした仕上がりへとテクスチャーが変化。肌に負担感を与えにくく、心地よさをキープしてくれます。たっぷり塗ってもベタつかないので、塗り直しにも最適。日常使いに頼りになる相棒です。
DATA
ビオレ UV
アクアリッチ エアリーホールドクリーム
SPF50+・PA++++ UV耐水性★★
70g（税込1650円）※編集部調べ
紫外線対策は、ただ肌を守るだけでなく、仕上がりや心地よさまで求める時代。機能性を追求するか、メイク効果で魅せるか、はたまた手軽さを重視するかなど、好みやシーン、肌悩みに応じて、自分にぴったりな1品を選んでみてはいかがでしょうか。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)