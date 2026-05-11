ダンロップ、ミズノ、プロギアのアイアンが売上上位にランクイン！ “やさしい”フォージドが人気の理由は、捨てきれない「憧れ」だった!?
アイアン部門では『スリクソン ZXi5』がロングセラーとなっており、今週も2位にランクイン。トップ10には『プロギア02』、ミズノの『JPX S40』など、やさしいタイプの鍛造アイアンがランクインしている。アイアンの人気モデルについて、PGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに話を聞いた。
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「アイアンではやはり『スリクソン ZXi5』が安定して売れ続けています。『スリクソン ZXi7』に興味を持って試打される方も多いのですが、最終的に購入されるのは『ZXi5』というケースが目立ちます。ミズノでも、やさしさを重視したフォージドモデルがよく売れています」なぜ「やさしいフォージド」が支持されているのか。「日本ではもともとフォージドアイアンへの憧れや需要が根強くあります。一方で、最近はドライバーもアイアンも“やさしさ”が重視される傾向です。ただし、大型ヘッドでいかにもやさしい見た目のアイアンは敬遠されがちです。その点で、『ZXi5』くらいのサイズ感と寛容性のバランスが多くのゴルファーにちょうど良かったのだと思います」こうした流れを受け、各メーカーからも『ZXi5』をベンチマークにしたフォージドアイアンが続々と登場。やさしさと打感を両立した“やさしいフォージド”が、市場の主流になりつつある。 （アイアンランキング）1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ダンロップ スリクソンZXi53位 ピン G440 ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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