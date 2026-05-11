千鳥・大悟、初主演作は「笑かしてないです」 綾瀬はるかと夫婦役W主演映画で初舞台あいさつ
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、俳優の綾瀬はるか（41）が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登場した。大悟は一般の観客へ初めて本作を披露する同イベントで「笑かしてないです」と初主演作に自信を見せた。
【写真】ほんわか…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることも発表されている本作。これが映画初主演となり、本作の舞台あいさつも今回が初めてとなった大悟は「すごい雰囲気ですね（笑）。よろしくお願いします」と照れ笑いを浮かべながらあいさつした。
綾瀬は大悟が夫役ということに「大悟さんですか？と最初はびっくりした」と明かすも「すごく面白そうだなって思いました」とにっこり。一方、大悟は「こっちのほうがびっくりしましたよ。大悟で大丈夫ですか？って」と率直な感想を告白。
是枝監督からは最初に「いえ、違和感ないですよ」と言われたそうだが、「撮影し終わったあとに『あの違和感がいいんですよね』って言われて。あったんかいって（笑）」とツッコみ。是枝監督は大悟を選んだ理由について「人間味ですね。最近の若い男の子が失っている人間臭い感じが撮りたいなと思いました」と明かした。
大悟が岡山、綾瀬が広島と出身地が近いそうで、綾瀬は「大悟さんだけ方言が自由だったんですね。すごく聞きなじみのある方言だったので、しっくりきました」と違和感なく夫婦役を演じられたことを告白。
最後に作品の見どころを聞かれた大悟は「見終わったあとに色々考えていただきたい映画です。期待はずれかもしれませんが、大悟は笑かしてないです。ちゃんとやってますんで楽しんでください」と呼びかけた。
イベントには桑木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督も登場した。
【写真】ほんわか…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
綾瀬は大悟が夫役ということに「大悟さんですか？と最初はびっくりした」と明かすも「すごく面白そうだなって思いました」とにっこり。一方、大悟は「こっちのほうがびっくりしましたよ。大悟で大丈夫ですか？って」と率直な感想を告白。
是枝監督からは最初に「いえ、違和感ないですよ」と言われたそうだが、「撮影し終わったあとに『あの違和感がいいんですよね』って言われて。あったんかいって（笑）」とツッコみ。是枝監督は大悟を選んだ理由について「人間味ですね。最近の若い男の子が失っている人間臭い感じが撮りたいなと思いました」と明かした。
大悟が岡山、綾瀬が広島と出身地が近いそうで、綾瀬は「大悟さんだけ方言が自由だったんですね。すごく聞きなじみのある方言だったので、しっくりきました」と違和感なく夫婦役を演じられたことを告白。
最後に作品の見どころを聞かれた大悟は「見終わったあとに色々考えていただきたい映画です。期待はずれかもしれませんが、大悟は笑かしてないです。ちゃんとやってますんで楽しんでください」と呼びかけた。
イベントには桑木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督も登場した。