新日本プロレスの天山広吉（５５）が１１日に都内で会見を行い、８月１５日両国国技館大会で引退することを発表した。

キャリア３５年の大ベテランは近年、ケガとの戦いが続いていた。昨年の５月に腰椎の手術をして以来、現在まで欠場が続いている。術後１年たったが、今も下半身にはしびれが出るという。「リング上で最低限見せなければいけないものを見せられる自信がなくなったときもあり、はっきりさせなければいけないと思った」と引退を決めた理由を明かした。

プロレス人生の思い出を問われると、１９９０年３月に入門して２日後に夜逃げしたことを挙げた。その後、再入門した日付はくしくもこの日と同じ５月１１日だった。一度は逃げた自分を育ててくれた団体に対して「やっぱり新日本プロレスが一番。今までやってこれて本当に幸せ」と感謝した。

両国大会では引退試合も行われる予定で、天山はシングルマッチに強い意欲を見せた。今年１月４日東京ドーム大会で引退した棚橋弘至社長に「試合をしたかった。もうやらないんですか？」と犖縮鯢帰瓩鮓討咾け笑いを誘う一幕もあったが「天山広吉といえばやっぱりあの男かな…爐い辰舛磴Δ将瓩な…」と名タッグ「テンコジ」の相棒・小島聡との対戦を示唆した。

「両国国技館には良い思い出も悪い思い出もたくさんある。しっかりと身体を作って、リングにはパンツ一丁で出たい。熱い戦いを見せたい」。最後の試合へ向けて、猛牛の闘志は十分だ。