先週末も、森保ジャパンの選手たちが欧州各国リーグでプレーした。

イングランド・プレミアリーグでは、ＭＦ三笘薫（ブライトン）が、ウルバーハンプトン戦（３―０）で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代。日本代表は今月１５日に北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバーを発表するが、本大会を１か月後に控え、影響は避けられない負傷とみられる。

鎌田大地（クリスタルパレス）はエバートン戦（２―２）でフル出場した。

スペインでは、ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）がベティス戦（２―２）に先発し、後半９分までプレーした。

ドイツ・ブンデスリーガでは、ＭＦ堂安律（フランクフルト）がドルトムント戦（２―３）で後半３７分までプレー。ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）はウォルフスブルク戦（１―０）で後半３９分に退く。塩貝健人（ウォルフスブルク）は後半２９分から出場した。ＭＦ佐野海舟（マインツ）はウニオン・ベルリン戦（１―３）でフル出場。ＤＦ菅原由勢（ブレーメン）はホッフェンハイム戦（０―１）の前半５分に退場処分。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）はアウクスブルク戦（１―３）で後半４２分に退く。ＭＦ藤田譲瑠チマ、ＤＦ安藤智哉（ザンクトパウリ）はライプチヒ戦（１―２）で、ともにフル出場した。

イタリア・セリエＡでは、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がローマ戦（２―３）でフル出場した。

オランダ１部では、ＦＷ上田綺世、ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）がそろってＡＺ戦（１―１）に先発し、上田は後半４１分までプレー、渡辺はフル出場した。

ベルギー１部では伊東純也（ゲンク）がウェステルロー戦（３―０）で１ゴール１アシスト。今季５ゴール目とした。

スコットランド１部では、前田大然、旗手怜央（セルティック）がレンジャーズ戦に出場。前田はフル出場して２ゴール。今季１２得点。旗手は後半途中出場だった。