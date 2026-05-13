１３日午後、大阪府四條畷市の交差点で観光バスやトラックなど合わせて５台が絡む衝突事故があり、バスの運転手を含む５人が病院に搬送されました。 １３日午後７時２０分ごろ、四條畷市中野の交差点で「複数台の車が事故を起こしている」と１１９番通報がありました。 警察と消防によりますと、観光バスがトラックに追突し、別のトラックや乗用車２台も巻き込まれたということです。 事故を目撃した人はＭＢＳの取材