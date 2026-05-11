5月11日 発表

OVAL GEAR animation studio

オーバル・ギアは5月11日、アニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」の設立を発表した。

オーバル・ギア アニメーションスタジオは「AKIRA（アキラ）」など様々な作品を手掛ける漫画家および映画監督の大友克洋氏による新スタジオ。大友氏が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメーション作品を発信していくことを目的に設立された。すでに新規タイトルの制作が進行中で、作品の詳細については改めて案内される予定となっている。

発表に合わせてアニメーターおよび制作スタッフの募集を告知した。経験者から若手まで広く募集しており、募集要項と応募方法については、公式WEBサイトにて後日案内される。

公式Xもオープンしており、こちらでも新たな情報が発信される予定となっている。