コンビニ先行、46g揚げせんべいに抹茶塩！ モントワール「伊右衛門 抹茶塩」

記事ポイント モントワールが「伊右衛門 抹茶塩」を2026年5月18日よりコンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日より販売開始予定 モントワールが「伊右衛門 抹茶塩」を2026年5月18日よりコンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日より販売開始予定

あの「伊右衛門」の抹茶をそのままお菓子で楽しめる新商品が登場します。

モントワールは、ひとくちサイズの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」を2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアにて先行発売します。

抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを何度も試作して追求した、こだわりの一品です。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」





商品名：伊右衛門 抹茶塩容量：46g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のコンビニエンスストア（5月18日〜）、スーパーマーケット等（5月25日〜）発売元：株式会社モントワール

深緑の袋に、ざくっさくとしたテクスチャーのひとくちサイズの揚げせんべいと、鮮やかな抹茶パウダーを盛った器が配置されたパッケージが目を引く商品です。

「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した生地を揚げ、抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスを繰り返しの試作で仕上げています。

ブランドコンセプトは「日々、伊右衛門が隣（とな）る。」。

“隣る”は寄り添うという意味を持ち、毎日のくつろぎのひとときに自然と手が伸びるお菓子を目指しています。

46gの食べきりサイズで、仕事の合間や在宅時のリフレッシュタイムにも合わせやすい商品です。

抹茶塩の味わいと食感

軽くサクッと割れる揚げせんべいの生地に、「京都 福寿園 伊右衛門」の抹茶由来のほろ苦さと、塩味がひとつひとつの一口にまとまっています。

甘さをほとんど持たないため、緑茶や日本茶と合わせるのはもちろん、コーヒーのそばに置いても違和感のない味わいです。

後を引く軽い食感で、ひとくちずつ楽しめるサイズ感になっています。

伊右衛門ブランドの菓子ラインナップ





モントワールが展開する「京都 福寿園 伊右衛門」ブランドの菓子は、抹茶かりんとう・お濃茶撫ぽっぷこーん・お濃茶ケーキ・厚切り抹茶バウムクーヘン・お濃茶クリームサンド・お濃茶チョコの6品がすでにラインナップに並んでいます。

今回の「伊右衛門 抹茶塩」はその最新作で、揚げせんべいというジャンルで抹茶の魅力を届ける新たな選択肢です。

「伊右衛門 抹茶塩」は、コンビニエンスストアで2026年5月18日（月）から先行販売が始まり、スーパーマーケット等では5月25日（月）から順次取り扱いが広がります。

「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使い、ほろ苦さと塩味のバランスを何度も試作して完成させた46gの揚げせんべいは、日常のちょっとした休憩時間を少し豊かにしてくれる一品です。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」はどの店舗で購入できますか。

A. 2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行販売が始まり、スーパーマーケット等では5月25日（月）から販売が開始されます。

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」の内容量と価格はいくらですか。

A. 内容量は46gで、希望小売価格はオープン価格です。

店舗ごとに販売価格が異なります。

Q. 「京都 福寿園 伊右衛門」ブランドには他にどんな菓子がありますか。

A. 抹茶かりんとう・お濃茶撫ぽっぷこーん・お濃茶ケーキ・厚切り抹茶バウムクーヘン・お濃茶クリームサンド・お濃茶チョコの6品が展開されています。

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