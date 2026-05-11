ORANGE RANGE、20年ぶりアンセム書き下ろし 日本代表への期待を込め“逆襲のイントロ”というワードも
ロックバンド・ORANGE RANGEが11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。2006年ドイツワールドカップから20年を経て書き下ろした『FIFAワールドカップ2026』のDAZNサッカー公式アンセムに込めた思いを明かした。
【動画】ORANGE RANGE、『チャンピオーネ』以来20年ぶりとなるW杯アンセム『1000%』公開 楽曲に込めた想いを語る
今回のDAZNサッカー公式アンセム「1000％」が初公開されたあと、大会のDAZNアンバサダーを務める成田凌、桐谷美玲、ドリームリーダーを担う内田篤人とともに登場したORANGE RANGE。HIROKIは「サポーターというか応援する人間が1つになるように、高揚感がまして、みんなで盛り上がれるようになったかなと思います」と楽曲のコンセプトを語り、「“1000パーセント”ってちょっと馬鹿っぽいじゃないですか」とぽつり。突拍子もない数字の大きさの理由は「勝敗の確率じゃなくて、信じる気持ちと諦めたくない心みたいな、この心は揺るがないという思いで1000という数字を使いました」と説明した。
また「20年前の『チャンピオーネ』っていう楽曲のなかに『サビだから盛り上がろう』って歌詞があったんですよ。当時は最強のイレブンとも言われていましたし、当然結果も強く期待するところがあって、“ここがピーク、サビ”という表現をしてしまったんですが、今の日本代表の躍進や活躍を見ると、振り返るとあそこはサビじゃなかった。あくまでも歴史の通過点だったなって今回感じた」と気づいたと告白。「今回は“逆襲のイントロ”っていうワードも含まれています」と明かし、「ここからまた歴史が動いていくと言うか、代表の躍進が始まるんじゃないかなっていうワクワクも込めました」と声を弾ませた。
スポーツ・チャンネル「DAZN」は、6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催される『FIFAワールドカップ2026』の全104試合の日本国内向け配信権を獲得。日本代表の全試合と、決勝、準決勝、3位決定戦は無料でライブ配信する。
【動画】ORANGE RANGE、『チャンピオーネ』以来20年ぶりとなるW杯アンセム『1000%』公開 楽曲に込めた想いを語る
今回のDAZNサッカー公式アンセム「1000％」が初公開されたあと、大会のDAZNアンバサダーを務める成田凌、桐谷美玲、ドリームリーダーを担う内田篤人とともに登場したORANGE RANGE。HIROKIは「サポーターというか応援する人間が1つになるように、高揚感がまして、みんなで盛り上がれるようになったかなと思います」と楽曲のコンセプトを語り、「“1000パーセント”ってちょっと馬鹿っぽいじゃないですか」とぽつり。突拍子もない数字の大きさの理由は「勝敗の確率じゃなくて、信じる気持ちと諦めたくない心みたいな、この心は揺るがないという思いで1000という数字を使いました」と説明した。
スポーツ・チャンネル「DAZN」は、6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催される『FIFAワールドカップ2026』の全104試合の日本国内向け配信権を獲得。日本代表の全試合と、決勝、準決勝、3位決定戦は無料でライブ配信する。