歌手で俳優の木村拓哉（５３）が１０日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「木村拓哉 Ｆｌｏｗ」（日曜午前１１時３０分）に出演。自身が出演した名作ドラマの衣装にまつわる秘話を明かした。

この日、木村はマンスリーゲストのお笑いコンビ「千鳥」の大悟とノブとトークを繰り広げた。爛ムタク世代瓩鮗認する千鳥とノブは中学、高校時代は木村の髪形やファッションをマネしていたという。

番組では、ドラマ「ＨＥＲＯ」で着用した茶色のダウンジャケットや「若者のすべて」で履いていた赤いレッドウィングのエンジニアブーツなど、木村着用のアイテムが若者たちに影響を与えていた話題となった。

ファッションブームの火付け役となったことについて、木村は「普通だよ！ アメリカの文化の中では当たり前にあったし、それをたまたま自分がピックアップさせてもらって、ドラマなどで『これいいかもな』と思って着ていただけ」と謙そんしながら否定した。

ノブから「衣装は自分で選んで持っていくんですか？」と聞かれると、木村は衣装選びのこだわりを告白。「すごく恥ずかしくなっちゃうのが、役に合わせて『こういう靴はどうでしょう？』と言われていいなと思っても、用意されているのはみんな新品なんですよ。それはちょっと恥ずかしい」と説明。「それなら同じものを自分で持っているなら、普段履いているソールがすり減っているものや、デニムならダメージがめちゃくちゃ入っている私物を持っていく」と明かした。

有名な「ＨＥＲＯ」の茶色のダウンジャケットについては、寒い日の撮影で衣装が一つしかなかったといい、「それはないとなって、その日自分が着ていた（私物の）アウターがあれ（茶色のダウンジャケット）だった」と、自ら提案して衣装に採用されたという。

これにノブは「あれ、私物なんですか！」、大悟は「その日が寒くなかったら、あの茶色ダウンは世の中に出てないんだ！」と、木村の牋畫へこだわり瓩剖辰い討い拭