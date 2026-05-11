ヒカル、X＆インスタの収益公開に驚きの声相次ぐ「桁違いで夢がある」「すごい世界線」
【モデルプレス＝2026/05/11】YouTuberのヒカルが5月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。XとInstagramの収益を公開した。
【写真】ヒカルが公開したXの収益
ヒカルは「そういえばXから収益が届いてた これだいたい7日間くらいの稼働なんやけどインプレッションが1.4億くらいでこの収益」と紹介し、1枚の画像を公開。3649.62ドルが入金されたことを示すもので「たぶんちゃんとポストしとけば月1万ドル〜1.5万ドルくらいになりそう 本気出せば5万ドルとかも夢ではないかも たぶんYouTubeレベルで頑張れば10万ドルもあり得る世界なのかなって感じ」と説明し「個人的にはこの収益はおまけでキャスへの導線としての役割とその他の訴求への導線になってくれそうでそれに凄く価値を感じてる 参考になるか不明やけど教えて欲しいって結構きてたので共有でした」と続けた。
一方、Instagramの収益について「ちなみにインスタはサブスクだけ収益が発生してて800円の会員が3700人ほど居る やっぱりダイレクト課金は強いなと」と紹介。「昔はXとインスタはお金にならないイメージ強かったからYouTube以外でもここまで収益発生するようになったのは時代の変化を感じる」とし「まあでもまだYouTubeが1番強いと思う」とつづった。
この投稿にファンからは「桁違いで夢がある」「7日間だけで…レベチ」「すごい世界線」「さすがSNSのカリスマ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカルが公開したXの収益
◆ヒカル、Xの収益公開
ヒカルは「そういえばXから収益が届いてた これだいたい7日間くらいの稼働なんやけどインプレッションが1.4億くらいでこの収益」と紹介し、1枚の画像を公開。3649.62ドルが入金されたことを示すもので「たぶんちゃんとポストしとけば月1万ドル〜1.5万ドルくらいになりそう 本気出せば5万ドルとかも夢ではないかも たぶんYouTubeレベルで頑張れば10万ドルもあり得る世界なのかなって感じ」と説明し「個人的にはこの収益はおまけでキャスへの導線としての役割とその他の訴求への導線になってくれそうでそれに凄く価値を感じてる 参考になるか不明やけど教えて欲しいって結構きてたので共有でした」と続けた。
◆ヒカル、Instagram収益「ダイレクト課金は強い」
一方、Instagramの収益について「ちなみにインスタはサブスクだけ収益が発生してて800円の会員が3700人ほど居る やっぱりダイレクト課金は強いなと」と紹介。「昔はXとインスタはお金にならないイメージ強かったからYouTube以外でもここまで収益発生するようになったのは時代の変化を感じる」とし「まあでもまだYouTubeが1番強いと思う」とつづった。
この投稿にファンからは「桁違いで夢がある」「7日間だけで…レベチ」「すごい世界線」「さすがSNSのカリスマ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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