クリストファー・レイタン、『ALLY BLUE H』パターに替えた週にPGAツアー初勝利【WITB】
＜トゥルーイスト選手権 最終日◇10日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞
【画像】新しく入れた“入るマレット”と、それ以前のエースパター
ノルウェーの28歳、クリストファー・レイタンが最終日に「69」で回って逆転。高額賞金のシグネチャーイベント（昇格大会）で、ツアー初優勝を果たした。契約する米国PINGもSNSで勝利を祝福し、真新しいパターに変更したばかりの勝利だったことを明かす。 「リーダーボードで1位、ストロークゲインド：パッティングで2位。新しいカウンターバランスの『PLD Ally Blue H』パターをバッグに入れた、トゥルーイスト勝者のクリストファー・レイタンは、クエイルホローでフィールドに対して+5.158ストロークを獲得しました」（同社）
これまで長く大型マレットの『PING 2021 PUTTER HARWOOD』だったが、今季SG：Puttingは「-0.030」の89位だった。ところが、37インチと長めの『PLD Ally Blue H』を投入した今大会はラウンド平均「1.290」、試合トータル「5.158」と、新たな“入るマレット”に出会った形。その他のギアも下記のように、オールPINGの14本を選んでいる。 【クリストファー・レイタンの使用ギア】1W：ピン G440 MAX（9° テンセイ1Kホワイト60TX 45.5? D4）3W：ピン G440 MAX（14.5° テンセイ1Kホワイト80TX）7W：ピン G440 MAX（19.25° テンセイ1Kブラック85TX）4I〜9I：ピン BLUEPRINT S（KBS Tour X）46, 50, 54, 58°：ピン S259（DG Tour Issue S400）PT：ピン PLD CUSTOM ALLY BLUE HBALL：タイトリスト PRO V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】新しく入れた“入るマレット”と、それ以前のエースパター
クリストファー・レイタン、『ALLY BLUE H』パターに替えた週にPGAツアー初勝利【WITB】
「上級者の集中力」が“視線”で手に入る！PING『スコッツデールTEC』パター、4月9日デビュー【打ってみた】
「入るマレット」で実は先週1位だったのが、PING契約のトニー・フィナウだった！
PINGは敢えて“ゼロトルク”にせず！ 重心とシャフト軸を僅かに外した『PLD MILLED SE ALLY BLUE ONSET』、10月9日限定デビュー
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ノルウェーの28歳、クリストファー・レイタンが最終日に「69」で回って逆転。高額賞金のシグネチャーイベント（昇格大会）で、ツアー初優勝を果たした。契約する米国PINGもSNSで勝利を祝福し、真新しいパターに変更したばかりの勝利だったことを明かす。 「リーダーボードで1位、ストロークゲインド：パッティングで2位。新しいカウンターバランスの『PLD Ally Blue H』パターをバッグに入れた、トゥルーイスト勝者のクリストファー・レイタンは、クエイルホローでフィールドに対して+5.158ストロークを獲得しました」（同社）
これまで長く大型マレットの『PING 2021 PUTTER HARWOOD』だったが、今季SG：Puttingは「-0.030」の89位だった。ところが、37インチと長めの『PLD Ally Blue H』を投入した今大会はラウンド平均「1.290」、試合トータル「5.158」と、新たな“入るマレット”に出会った形。その他のギアも下記のように、オールPINGの14本を選んでいる。 【クリストファー・レイタンの使用ギア】1W：ピン G440 MAX（9° テンセイ1Kホワイト60TX 45.5? D4）3W：ピン G440 MAX（14.5° テンセイ1Kホワイト80TX）7W：ピン G440 MAX（19.25° テンセイ1Kブラック85TX）4I〜9I：ピン BLUEPRINT S（KBS Tour X）46, 50, 54, 58°：ピン S259（DG Tour Issue S400）PT：ピン PLD CUSTOM ALLY BLUE HBALL：タイトリスト PRO V1
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