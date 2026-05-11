『ハッピーターン』の聖地が誕生 “飲むハッピーターン”や史上最高量のパウダーを使用した“まるで宝探し”なハッピーターンも
亀田製菓の代表商品『ハッピーターン』は、今年発売50周年を迎える。この節目を記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日『ハッピーターンズデー』に合わせ、東京駅八重洲側に広がる商業施設・東京駅一番街地下1階「東京おかしランド」にハッピーターンに特化したショップ『超ハッピーターン』を22日にオープンする。
【写真】まるで宝探し!?粉に埋もれる『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』
『超ハッピーターン』では、ここでしか味わえない“おいしいハッピー”のみならず、ハッピーターンのキャラクターであるターン王子のモニュメントなど、聖地巡礼の証として撮影したくなるフォトスポットも登場。新しいハッピーを体感できる出来立て商品も販売する。
■店内商品紹介（一部 ※価格は全て税込）
『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』600円
米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング。あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがくせになる。まぜるほどハッピーターン感がUP。
『超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ』380円
国産米粉で作ったどーなつに、あまじょっぱいハッピーパウダーをたっぷりまぶした。米粉ならではのもちもち食感とハッピーパウダーの新しい出会いを楽しめる。乳成分・卵不使用。
「パウダーマニアシリーズ」各380円
ハッピーパウダー好きにおすすめしたいパウダーマニアシリーズは、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を存分に楽しめる。『超ハッピーターン パウダーマニア300%仕立て』は、ハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げた濃厚な“あまじょっぱい”味わいが楽しめる。
『超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て』『超ハッピーターン パウダーマニア スパイス 200%仕立て』は、蓋つきカップに入っているため持ち帰りや新幹線のおともにもぴったり。
暑くなるこれからの季節のおすすめは、あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる『超ハッピーターンパウダーマニア ソフトクリーム』。パウダーマニアをディップして、もっととまらないおいしさが楽しめる。
『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』1620円
ハッピーターン史上最高量のオリジナルパウダーを使用した、特別感のあるリッチなハッピーターン。宝探しのように、パウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験とやさしい口当たりのオリジナルパウダー、さくさく軽い食感の国産米100％のハッピーターンを楽しめる。食べ終わった後のパウダーは、おかしやデザート、ドリンクなどにアレンジしても。
『ハッピーターンケース入りトング（別売り）』1320円
『127ｇ 超ハッピーターン パウダーリッチ』をより楽しむため、特製トングを用意。パウダーリッチを食べた後も、トングを手にするたびに、“ちょっとハッピーな気持ち”を思い出すことができ、贈り物にもピッタリ。
『75g 亀田の柿の種 ハッピーターン味』972円
「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」が夢のコラボレーション。形は「亀田の柿の種」、味わいは「ハッピーターン」という驚きと新しいおいしさが楽しめる。
『65g 超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味』972円
練乳パウダーと焦がしバターを使用したまろやかなコク深いキャラメル味。香ばしい甘みが心地よく広がる。
『65g 超ハッピーターン 至幸の黒トリュフ塩味』1080円
期間限定。黒トリュフ塩ブレンドハッピーパウダーの魅惑の組み合わせで口いっぱいに幸せが広がる。フランス・ゲランド産の塩とイタリア・ピエモンテ産黒トリュフを使った黒トリュフ塩を使用。
『44g 超ハッピーターン ちい辛』756円
ハート型のひとくちサイズの生地を使用し、味付けはチキンと野菜の旨みにこだわりうま辛に仕上げた、ちいさくて辛い「ちい辛」ハッピーターン。かわいい見た目と辛さのギャップにうま辛注意。
【写真】まるで宝探し!?粉に埋もれる『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』
『超ハッピーターン』では、ここでしか味わえない“おいしいハッピー”のみならず、ハッピーターンのキャラクターであるターン王子のモニュメントなど、聖地巡礼の証として撮影したくなるフォトスポットも登場。新しいハッピーを体感できる出来立て商品も販売する。
『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』600円
米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング。あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがくせになる。まぜるほどハッピーターン感がUP。
『超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ』380円
国産米粉で作ったどーなつに、あまじょっぱいハッピーパウダーをたっぷりまぶした。米粉ならではのもちもち食感とハッピーパウダーの新しい出会いを楽しめる。乳成分・卵不使用。
「パウダーマニアシリーズ」各380円
ハッピーパウダー好きにおすすめしたいパウダーマニアシリーズは、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を存分に楽しめる。『超ハッピーターン パウダーマニア300%仕立て』は、ハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げた濃厚な“あまじょっぱい”味わいが楽しめる。
『超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て』『超ハッピーターン パウダーマニア スパイス 200%仕立て』は、蓋つきカップに入っているため持ち帰りや新幹線のおともにもぴったり。
暑くなるこれからの季節のおすすめは、あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる『超ハッピーターンパウダーマニア ソフトクリーム』。パウダーマニアをディップして、もっととまらないおいしさが楽しめる。
『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』1620円
ハッピーターン史上最高量のオリジナルパウダーを使用した、特別感のあるリッチなハッピーターン。宝探しのように、パウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験とやさしい口当たりのオリジナルパウダー、さくさく軽い食感の国産米100％のハッピーターンを楽しめる。食べ終わった後のパウダーは、おかしやデザート、ドリンクなどにアレンジしても。
『ハッピーターンケース入りトング（別売り）』1320円
『127ｇ 超ハッピーターン パウダーリッチ』をより楽しむため、特製トングを用意。パウダーリッチを食べた後も、トングを手にするたびに、“ちょっとハッピーな気持ち”を思い出すことができ、贈り物にもピッタリ。
『75g 亀田の柿の種 ハッピーターン味』972円
「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」が夢のコラボレーション。形は「亀田の柿の種」、味わいは「ハッピーターン」という驚きと新しいおいしさが楽しめる。
『65g 超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味』972円
練乳パウダーと焦がしバターを使用したまろやかなコク深いキャラメル味。香ばしい甘みが心地よく広がる。
『65g 超ハッピーターン 至幸の黒トリュフ塩味』1080円
期間限定。黒トリュフ塩ブレンドハッピーパウダーの魅惑の組み合わせで口いっぱいに幸せが広がる。フランス・ゲランド産の塩とイタリア・ピエモンテ産黒トリュフを使った黒トリュフ塩を使用。
『44g 超ハッピーターン ちい辛』756円
ハート型のひとくちサイズの生地を使用し、味付けはチキンと野菜の旨みにこだわりうま辛に仕上げた、ちいさくて辛い「ちい辛」ハッピーターン。かわいい見た目と辛さのギャップにうま辛注意。