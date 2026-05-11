早慶上理の中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「慶應義塾大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートし、街中で真新しいスーツや制服姿を見かける機会が増えるこの時期は、改めて「学歴」や「キャリア」への関心が高まるタイミングです。数ある難関私大の中でも、独自のブランド力を誇る「早慶上理」の4校に対して、世間がどのような羨望の眼差しを向けているのかを探りました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ミスターコンやミスコンで大学自体も非常に有名になっていると思うから」（20代男性／東京都）、「慶応を知らないという方は誰もいないほど、本当にそれほど世界でも有名なほどその分レベルも高い」（40代女性／東京都）、「芸能人、政治家、医者、スポーツ選手など幅広い。ブランド力がある」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「テレビやスポーツ中継、芸能ニュースなどで名前を耳にする機会がとても多い大学だと思います。タモリさんを始め、有名なアナウンサーや俳優、政治家、作家、文化人などの出身校として紹介されることもあり、世代を問わず広く知られている印象があります。地方に住む親戚世代でもすぐにわかる大学で『早稲田』と聞くだけで難関校というイメージが伝わります。説明をしなくても評価が伝わる存在で、知名度の高さでは抜きんでているように感じるからです」（30代女性／埼玉県）、「長い歴史と実績があり、多くの著名人を輩出しているため知名度が高いと感じました」（10代男性／大阪府）、「ビジネス、スポーツ、政治、芸能などあらゆる分野で出身者が活躍しているから」（50代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：慶應義塾大学／79票2位は慶應義塾大学でした。学術界のみならず、ビジネス界や芸能界でも多くの卒業生が活躍しており、その名を聞かない日はありません。特に福澤諭吉という偉大な創設者のイメージや、三田会の強力なネットワークは、大学の枠を超えた社会的ブランドとして広く認知されています。
回答者からは「ミスターコンやミスコンで大学自体も非常に有名になっていると思うから」（20代男性／東京都）、「慶応を知らないという方は誰もいないほど、本当にそれほど世界でも有名なほどその分レベルも高い」（40代女性／東京都）、「芸能人、政治家、医者、スポーツ選手など幅広い。ブランド力がある」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：早稲田大学／135票圧倒的な得票数で1位となったのは早稲田大学です。箱根駅伝や早慶戦といったスポーツシーンでの露出、そして多くの政治家や作家を輩出してきた歴史により、世代や地域を問わず抜群の知名度を誇ります。「私大の雄」としての親しみやすさと権威が、全国津々浦々にまで浸透している結果と言えるでしょう。
回答者からは「テレビやスポーツ中継、芸能ニュースなどで名前を耳にする機会がとても多い大学だと思います。タモリさんを始め、有名なアナウンサーや俳優、政治家、作家、文化人などの出身校として紹介されることもあり、世代を問わず広く知られている印象があります。地方に住む親戚世代でもすぐにわかる大学で『早稲田』と聞くだけで難関校というイメージが伝わります。説明をしなくても評価が伝わる存在で、知名度の高さでは抜きんでているように感じるからです」（30代女性／埼玉県）、「長い歴史と実績があり、多くの著名人を輩出しているため知名度が高いと感じました」（10代男性／大阪府）、「ビジネス、スポーツ、政治、芸能などあらゆる分野で出身者が活躍しているから」（50代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)