世界のスズメ28種を紹介　ビジュアルガイド『せかいのスズメ』刊行

世界各地に生息するスズメ28種を紹介するビジュアルガイド『せかいのスズメ』が、5月7日にカンゼンより刊行される。監修は上野動物園元園長の小宮輝之、写真は中野さとるほかが担当する。

【写真】世界中のスズメが勢ぞろい 日本のスズメも登場

本書は、南極を除くすべての大陸に分布し、鳥類の中で最も広い分布域を持つとされるスズメのなかま28種を、写真と解説で紹介する一冊。日本でおなじみのスズメと比較することで、それぞれの生息地の環境や、そこで育まれた個性が際立つ構成となっている。

写真は『にっぽんスズメ歳時記』（2016年10月刊行、現在9刷）などカンゼンの「にっぽんスズメ」シリーズを手がけてきた中野さとるが担当。スズメの最新写真とともに、世界各地の身近な鳥たちの姿を収録する。

監修の小宮輝之は、『にっぽんのスズメ』に続き本書の監修を務める。今春の東アフリカへの旅で出会ったスズメを中心とする、アフリカの身近な鳥たちについてのエッセイも寄稿している。

小宮は1947年東京都生まれ。1972年に多摩動物公園に就職して以降、40年間にわたりさまざまな動物の飼育に関わり、2004年から2011年まで上野動物園園長を務めた。日本動物園水族館協会会長、日本博物館協会副会長を歴任し、2022年から日本鳥類保護連盟会長を務める。著書に『人と動物の日本史図鑑』全5巻（少年写真新聞社）、監修書に『にっぽんのスズメ』『せかいのカワセミ』『せかいの国鳥 にっぽんの県鳥』（いずれもカンゼン）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）