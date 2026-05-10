特撮ヒーロー作品「宇宙刑事ギャバン」で主人公・一条寺烈／ギャバン役を務めたことで知られ、6日に71歳で亡くなった俳優・大葉健二さんの葬儀が10日に営まれた。ギャバンに続くメタルヒーロー「宇宙刑事シャリバン」の主人公・伊賀電／シャリバンを演じた俳優・渡洋史(63)が同日、自身のインスタグラムを更新して報告した。



【写真】ギャバン、バトルケニア、デンジブルー…マスクの細かい傷は本物 自らスーツを着た大葉さんの歴史だ

渡は「大葉健二さま」と書き出し、2018年4月に大葉さんと一緒に九州・熊本のイベントに行き、その帰りに愛媛・松山にある大葉さんの実家を訪れたことがあると告白。松山を拠点とするアクションチーム「LUMME M5」や大葉さんの家族らとも交流したと明かした。



大葉さんは渡の訪問から約1カ月後に倒れて長い闘病生活に入った。渡は「聞き耳を疑いました。またきっと復活出来ると信じてましたが、残念です。」と無念の思い。「8年間の闘病お疲れ様でした。ゆっくり休んで下さい。合掌」とメッセージを贈った。



さらに、「LUMME M5」と「大葉健二 弟子一同」名義のコメントも掲載し、大葉さんの葬儀が営まれたことも伝えた。コメント全文は以下の通り。



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本日、家族に見守られ、

我々の師匠、大葉健二の葬儀を

無事に執り行うことができました。

皆様から送って頂きました

溢れんばかりの愛のおかげで

笑顔で送り出すことができました。



あばよ涙…



LUMME M5、大葉健二 弟子一同



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「あばよ涙」はギャバンの主題歌「宇宙刑事ギャバン」のサビのフレーズ。歌手・串田アキラが歌う「ギャバン、あばよ涙、ギャバン、よろしく勇気、宇宙刑事ギャバン」という力強い歌声は当時の少年たちの心を奮い立たせたものだった。



渡は花に囲まれた大葉さんの遺影の画像を掲載。祭壇とみられる場所には大葉さんが演じた「バトルフィーバーJ」のバトルケニア、「電子戦隊デンジマン」のデンジブルー、「宇宙刑事ギャバン」のギャバンの３つのマスクも飾られていた。



（よろず～ニュース編集部）