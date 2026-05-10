「簡単に負けちゃいけない」圧巻PKストップで勝利に導く！ 鹿島の日本代表GKが示した覚悟「優勝争いに向けて重要な勝ちになった」
鹿島アントラーズは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。劇的な展開を経て持ち込んだPK戦を制し、３連勝を飾った。
首位を独走する鹿島は序盤から相手に主導権を握られ、58分に先制を許す。それでも終了間際の90＋５分にレオ・セアラが劇的な同点ゴール。１−１で突入したPK戦を５−４で見事制した。
PK戦で宮市亮のシュートを止めるなど、勝利に貢献した日本代表GKの早川友基は試合後のフラッシュインタビューで、試合内容について「自分たちの思い描いた内容ではなかったですけど」と前置きしつつ、最後に力を示して勝ち切った意義を強調した。
「やっぱり自分たちの力というのを見せて、簡単に負けちゃいけないんで、しっかり追いつけてよかった」と試合を振り返り、「優勝争いに向けて重要な勝ちになったかなと思います」と語った。
PK戦でのシュートストップについては、「相手の雰囲気とメンタリティ」を読んだうえでの駆け引きだったと明かす。詳細を問われると「まあ見てください」と述べるにとどめた。
また、アディショナルタイムでの好セーブについても言及。チームが１点を奪った後にバタバタしてしまったと分析し、「まあバタバタしてるなかでもしっかり自分がゲームを落ち着かせるってところは、役目でもありますし、それをやれたことは良かったなと思います」と自身のプレーを評価した。
EASTでの首位争いにおいて重要な勝点２獲得となったこの一戦を踏まえ、今後に向けて、「勝ち続けるのが自分たちが優勝できる近道ですし、それはぶらさずにしっかり、勝ちに向かって全員でやっていきたいと思います」と意気込みを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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首位を独走する鹿島は序盤から相手に主導権を握られ、58分に先制を許す。それでも終了間際の90＋５分にレオ・セアラが劇的な同点ゴール。１−１で突入したPK戦を５−４で見事制した。
PK戦で宮市亮のシュートを止めるなど、勝利に貢献した日本代表GKの早川友基は試合後のフラッシュインタビューで、試合内容について「自分たちの思い描いた内容ではなかったですけど」と前置きしつつ、最後に力を示して勝ち切った意義を強調した。
PK戦でのシュートストップについては、「相手の雰囲気とメンタリティ」を読んだうえでの駆け引きだったと明かす。詳細を問われると「まあ見てください」と述べるにとどめた。
また、アディショナルタイムでの好セーブについても言及。チームが１点を奪った後にバタバタしてしまったと分析し、「まあバタバタしてるなかでもしっかり自分がゲームを落ち着かせるってところは、役目でもありますし、それをやれたことは良かったなと思います」と自身のプレーを評価した。
EASTでの首位争いにおいて重要な勝点２獲得となったこの一戦を踏まえ、今後に向けて、「勝ち続けるのが自分たちが優勝できる近道ですし、それはぶらさずにしっかり、勝ちに向かって全員でやっていきたいと思います」と意気込みを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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