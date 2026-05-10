４ドアスポーツ！

スバルのオーストラリア法人は2026年3月12日、スポーツセダン「WRX」（日本名WRX S4）の特別仕様車「WRX クラブスペックEVO」を発表しました。

WRXは「インプレッサ」の高性能グレードとして1992年にデビュー。世界ラリー選手権（WRC）参戦マシンのベース車として開発され、数々の実績を残すことで、その名を世界に知らしめてきました。

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2014年からはインプレッサの名が外れ、WRXとして独立。現行モデルは2021年にフルモデルチェンジを受けた2代目になります。

日本ではセダンのみの設定ですが、オーストラリアではセダンのほか、スポーツワゴンをラインナップしています。今回発表されたWRX クラブスペックEVOは、セダンの高性能グレード「tS Spec B」をベースとした特別仕様車です。現地におけるWRX累計販売台数6万台達成を記念して企画されました。75台限定で、希少性の高いモデルとなっています。

エクステリアは、通常設定にはない鮮やかなサンライズイエローを採用。さらにドアミラーやルーフアンテナ、19インチアルミホイールをブラックで統一することで、コントラストの効いた引き締まった印象を与えています。

インテリアは、ブラックを基調にボディカラーと呼応するイエローのアクセントカラーを随所にあしらっています。RECARO製のウルトラスエードシートにもイエローステッチが施され、内外装の統一感と特別感を高めています。

ボディサイズは全長4670mm×全幅1825mm×全高1465mm、ホイールベース2675mm。パワートレインは2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジン（最高出力271馬力、最大トルク350Nｍ）にスバル独自のシンメトリカル4WDを組み合わせており、トランスミッションは6速MTのみです。

価格は6万9386豪ドル（約765万円 ※2026年4月下旬時点）で、ベース車の「tS スペックB」に対して1050豪ドル（約12万円）高い設定となっています。生産される75台すべてにシリアルナンバーが付きます。