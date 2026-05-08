世界的人気アニメ『ブルーイ』コラボカフェが麻布台ヒルズに誕生

オーストラリアから世界中を席巻し、今やファミリー層を中心に絶大な支持を集めるアニメーション作品『ブルーイ』。その日本初となる期間限定コラボカフェが、2026年5月18日（月）より麻布台ヒルズにて開催されることが決定した。

劇中のスイーツを再現！ファン垂涎の限定メニュー

BBC Studiosと麻布台ヒルズカフェのタッグにより実現した本キャンペーン。店内は、主人公のブルーイをはじめとするお馴染みのキャラクターたちで彩られ、作品の持つ温かくユーモア溢れる世界観にどっぷりと浸ることができる没入型空間となる。

今回のコラボカフェにおける最大の注目は、何と言ってもここでしか味わえないオリジナルメニューだ。エピソード内に登場する印象的なデザートや、舞台であるオーストラリアで親しまれているローカルフードを再現したラインナップが登場する。

さらに、ブルーイたちをモチーフにしたキャラクタードリンクや、本キャンペーン限定のオリジナルクッキーなども用意。全てのメニューは店内での飲食だけでなくテイクアウトにも対応しており、麻布台ヒルズの開放的なロケーションの中で作品の余韻を楽しむことも可能だ。

今回のイベントは、2026年6月12日に控える劇場版『Bluey in Cinema』の公開を記念したもの。スクリーンでの再会を前に、まずはカフェでその魅力を体感したい。

特別展示や購入特典も！麻布台ヒルズ全体で楽しむ『ブルーイ』

カフェと連動し、大垣書店 麻布台ヒルズ店の絵本ギャラリーでは『ブルーイ』の特別展示が同時開催される。会場では、世界中でヒットを記録している絵本シリーズの紹介に加え、作品の舞台裏を垣間見ることができるイラストやグッズの展示も予定されている。

また、期間中に書籍を購入したファンには、オリジナルステッカーがプレゼントされるキャンペーンも実施。展示を楽しみながら、自宅でも作品の世界に触れられる絶好の機会となっている。

世界中の親子を虜にするブルーイ。その日常の輝きをリアルに体験できる今回のコラボレーションは、ファンにとって見逃せないイベントになるだろう。

特別展示の開催概要

・期間：5月18日（月）〜 5月30日（土）

・場所：大垣書店 麻布台ヒルズ店（タワープラザ4F）

・営業時間：11:00〜20:00

■メニュー

フード

•オーストラリア・ホットドッグ 1400円（税込）

ビーフ100%のオーストラリアスタイルのホットドッグ フライドポテト付き

•ミートパイ 1400円（税込）

オーストラリアではパーティやイベントでは欠かせない国民食 フライドポテト付き

•パブロバ 800円（税込）

メレンゲにホイップクリームとフルーツをのせたオーストラリアの定番スイーツ

•ブルーイのクッキー 600円（税込）

ブルーイ、ビンゴ、マフィン、ソックスのイラスト入りアソートクッキー

ドリンク

•ブルーイソーダ 800円（税込）

バニラアイスとブルーイのクッキーがのったブルーイカラーのソーダ（炭酸）

•ビンゴスムージー 800円（税込）

ホイップクリームにビンゴのクッキーがのったバナナスムージー

•ラテ（アイス/ホット）600円（税込）

ブルーイorビンゴのラテアート付きカフェラテ

•アイスココア 600円（税込）

ブルーイorビンゴのラテアート付きアイスココア

『ブルーイ』は、Disney+（ディズニープラス）にてシーズン1〜3が配信中。（海外ドラマNAVI）

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