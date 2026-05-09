実業家・桑田龍征氏（40）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演。自身がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」でのパフォーマンスが物議を醸している件について言及した。

ネット上では、同店で撮影された動画が拡散。客がうちわの上にのせた食用菊をあおぎ、カウンターは花まみれになっていた。同店のクラウドファンディングによれば「長さ1メートルのカスクに、極上の和牛を惜しげもなく散りばめたちらし寿司。その上を舞い踊るのが、日本の国家（原文ママ）、そして神戸ビーフの象徴である菊の花。食と芸術が融合した、まさに“儀式”と呼ぶべき一皿」「『ふざけてる』と思われてもいい」と説明している。

この件について、料理研究家・リュウジ氏は「最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った？」とXで苦言を呈す。また「菊のレシピを紹介して、農家さんを応援したい」とし、自身のYouTubeチャンネルでレシピを公開していた。

堀江氏はこの取り組みについて「そんなの皆食わねえから」とバッサリ。また「刺身のつまに付いてるけど、皆いつも捨ててるからね」といい「もともと興味ねえくせにさ、こういうときにだけ絡みやがって。マジでだるいわ」と不快感をあらわにしていた。