投資家テスタ、1年で驚異的な含み益 ケタ違いの額に驚き「そんなペースで増えるのは異常」
専業投資家のテスタが9日、自身のXを更新し、定期的に報告している「スーパー長期ほったらかし口座」の現在の状況を説明した。
【画像】気になる銘柄！ケタ違いの含み益 公開されたテスタの保有株など
最近は先物取引や持ち株などを紹介していたが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その14」と長期保有目的の口座の現状を報告。
任天堂やBTC、S＆P500、オルカンなどさまざまあり、「前回,988,429,773→2,068,112,419 含み益＋868,112,419」とケタ違いの含み益を伝えた。
続けて「オルカンとか色々最高値っぽくてこの口座も高値更新 定期観察その6がちょうど1年くらい前だったのだけどその時は含み3億だったので１年で5億も増えてるみたいでびっくり」と驚きつつ、「さすがにそんなペースで増えるのは異常なのでここから3年くらい増えなくても特に文句無しですね〜」とつづった。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる銘柄！ケタ違いの含み益 公開されたテスタの保有株など
最近は先物取引や持ち株などを紹介していたが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その14」と長期保有目的の口座の現状を報告。
任天堂やBTC、S＆P500、オルカンなどさまざまあり、「前回,988,429,773→2,068,112,419 含み益＋868,112,419」とケタ違いの含み益を伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。