本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。初回の第1打席に先制の15号ソロを放った。マリナーズ地元局にも戦慄が走った。

逆方向に放り込んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを、村上が捉える。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に吸い込まれた。

打たれたハンコックが、マウンド上で悲しげな表情を浮かべたほどの逆方向弾。マリナーズ地元局「マリナーズ.TV」の放送席にも戦慄が走る。

実況が「レフトへ大きな当たりだ。いったか……？ いったー！ なんてことだ、彼はまさにホームラン・マシンと化している。今シーズン第15号。メジャー史上初、8カード連続の初戦ホームランを達成した！」と興奮気味に伝えれば、解説も「打席での存在感には、ただただ圧倒されますね」と唸っていた。

村上は3試合ぶりの今季15号で再びジャッジ（ヤンキース）に並び、メジャートップとなった。



（THE ANSWER編集部）