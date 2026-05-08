ドル円は上値が重くスタート＝ＮＹ為替序盤



日本時間午後１０時３９分現在のドル円は１ドル＝１５６．４９円。きょうの為替市場、ドル円は１５６円台後半での落ち着いた動きが続いた後、やや上値が重くなっている。



２１時半の４月米雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を大きく上回る伸びを見せたが、影響は限定的。発表直後の反応は鈍く、その後平均時給が予想を下回ったことで、物価高警戒が後退との見方からややドル売りが優勢となった。



米軍がホルムズ海峡封鎖を突破しようとした数隻のタンカーを攻撃との報道などでドル買いが入る場面も見られたが、２０銭ほどのドル高にとどまり、上昇一服後は再び売りが出て１５６．４４円まで下げている。



東京午後から買いが続くユーロドルは、この時間帯もしっかりで１．１７８０ドル台まで上昇。ＮＹ原油の売りがやや優勢となるなど、イラン紛争終結に向けた期待などが週末を前に見られ、ドル売りにつながっている。



ポンドドルは東京午後の１．３５５０ドル前後から１．３６２０ドル台まで上昇。英地方選挙は右派政党リフォームＵＫが躍進し、与党労働党が大敗、最大野党保守党も冴えない結果となっているが、ある程度予想通りとしてポンドへの影響は限定的。



ユーロやポンドは対円でもしっかりでユーロ円は東京市場での１８３円台から１８４．５０円まで上昇。ポンド円は２１２．５０円台から２１３．４０円まで上昇する場面が見られた。その後ドル円の下げなどに高値から少し落としている。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７.００円に６．０６億ドルなどが観測されている。



8日（金）

155.00（6.48億ドル）

157.00（6.06億ドル）



MINKABU PRESS

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