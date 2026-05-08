実写映画『ブルーロック』二子一揮役は富本惣昭「8年間やっていたサッカーを作品に活かす」
漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、二子一揮役は富本惣昭が担当する。あわせてビジュアルが公開された。
【動画】顔そっくり！二子一揮姿の富本惣昭 公開された実写ビジュアル
主人公・潔世一の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストとして出演し、富本は、冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。
今回の出演に「ブルーロックは、出演が決まる前から1人の読者として大好きで、自分に影響を与えてくれた作品でした。二子という役を演じられる事が分かった時、身が引き締まる思いと共に、8年間やっていたサッカーを、作品に活かすことができる喜びを感じました。素敵なキャスト、スタッフの皆様とご一緒させていただけた事を光栄に思います。8月7日（金）公開です！是非お楽しみに！」と喜びのコメントを寄せた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
【動画】顔そっくり！二子一揮姿の富本惣昭 公開された実写ビジュアル
主人公・潔世一の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストとして出演し、富本は、冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。
今回の出演に「ブルーロックは、出演が決まる前から1人の読者として大好きで、自分に影響を与えてくれた作品でした。二子という役を演じられる事が分かった時、身が引き締まる思いと共に、8年間やっていたサッカーを、作品に活かすことができる喜びを感じました。素敵なキャスト、スタッフの皆様とご一緒させていただけた事を光栄に思います。8月7日（金）公開です！是非お楽しみに！」と喜びのコメントを寄せた。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。