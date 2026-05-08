ゴールデンウィーク中のサービスエリアで、靴に付けた小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして、48歳の男が逮捕されました。

カメラからは、他の複数の女性のスカート内を盗撮した動画も見つかったということです。

■目撃者ともみ合いに…手をかむも取り押さえられる

5月7日（木）に性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の会社員の男（48）です。

淡路警察署によると、男は5月5日午後7時40分ごろから7時50分ごろまでの間、淡路市岩屋の淡路サービスエリア（上り）の土産物コーナーで、右足の靴に取り付けた小型カメラで、女性（20）のスカート内を動画で盗撮した疑いが持たれています。

女性の背後からスカート下に靴を差し入れる不審な動きを、別の男性が目撃し男に声をかけたところ、男が立ち去ろうとしたため、男性が制止してもみ合いに。

その際、男は男性の手をかんで軽傷（出血）を負わせましたが、最終的に男性が男を取り押さえ、常人逮捕（傷害容疑）したということです。

そして、その後の捜査で、盗撮した動画のデータも確認できたことなどから、今回の逮捕に至りました。

取り調べに対し男は、「女性のスカート内を盗撮したことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。

■カメラには他の女性を盗撮したとみられる動画も…

淡路署によると、小型カメラの中には、他の複数の女性のスカート内を盗撮した動画も入っていたということで、同署は余罪も捜査する方針です。

なお、神戸地検洲本支部が男の勾留を請求しなかったため、男はすでに身柄拘束を解かれ、在宅捜査に移行しています。