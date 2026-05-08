【KCON JAPAN】ALPHA DRIVE ONE、レッドカーペット登場 誕生日のサンウォン「記憶に残る時間をプレゼントしたい」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）のレッドカーペットに登場した。
【写真】透明感すごい…ルダハートをするSANGWON
『KCON』初出演となり、リーダーのLEOは「頑張って準備したので楽しんでくれたらうれしいです」とにっこり。この日、誕生日を迎えたSANGWONは「誕生日をお祝いしてくれて、本当にありがとうございます。この日にKCONのステージに立っていて、特別な感じがします。きょうはALLYZ（ファンネーム）の皆さんに長く記憶に残る時間をプレゼントしたいと思います」とほほ笑んだ。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真】透明感すごい…ルダハートをするSANGWON
『KCON』初出演となり、リーダーのLEOは「頑張って準備したので楽しんでくれたらうれしいです」とにっこり。この日、誕生日を迎えたSANGWONは「誕生日をお祝いしてくれて、本当にありがとうございます。この日にKCONのステージに立っていて、特別な感じがします。きょうはALLYZ（ファンネーム）の皆さんに長く記憶に残る時間をプレゼントしたいと思います」とほほ笑んだ。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。