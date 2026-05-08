ロイヤルホストデリ、「オムライス〜トリュフ香るきのこクリームソース〜」を新発売

ロイヤルグループで食品事業を手がけるロイヤル株式会社は12日から、「Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)」の新商品「オムライス〜トリュフ香るきのこクリームソース〜」を発売する。

公式ECストアで販売を開始し、全国のロイヤルホスト店舗でも5月中旬以降、順次取り扱いを開始する。価格は税込980円。

〈「オムライス〜トリュフ香るきのこクリームソース〜」〉

2022年にロイヤルホストで実施したフェア「洋食小皿&厚切りステーキ第5弾」の人気メニュー「トリュフクリームオムライス&煮込みハンバーグ」から着想を得て開発。店舗で好評だった味わいをベースに、家庭でも手軽に楽しめるよう改良した。

ふんわりとした卵でチキンライスを包み込み、トリュフの香りときのこの旨味を生かした濃厚なクリームソースをあわせた。

内容量：364g(オムライス 260g / 別添ソース 104g)

価格：980円(税込)

〈オムライス2種セットも販売〉

ふんわり卵で包んだ2種類のオムライスに、コク深いフレンチオニオンスープとやさしい甘さのデザートを添えたセット。

セット内容：

・オムライス〜ハッシュドビーフソース〜 ×1

・オムライス〜トリュフ香るきのこクリームソース〜 ×1

・フレンチオニオンスープ ×2

・スイートポテトミニ(4個入り)×1

価格：4,500円(税込･送料込)

■公式オンラインストア