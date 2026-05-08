「カローラ」特別仕様車を発表！

2026年で誕生から60周年を迎えたトヨタ「カローラ」。1966年の初代発売以来、現行の12代目まで世界150カ国以上で展開されており、累計販売台数は5000万台を超えるロングセラーモデルとなっています。

そして周年の節目に合わせ、台湾の総代理店である和泰汽車は、これまでの支持に対する感謝を込めた特別仕様車「カローラ 60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」を発表しました。

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この特別仕様車は、台湾で展開されているSUVの「カローラクロス」、セダンの「カローラアルティス」、そしてハッチバックの「カローラスポーツ」の3車種に設定。各モデルとも、長年親しまれてきたパートナーとしての敬意を込めた、質感の高いデザインが特徴です。

「カローラクロス The 60th」は、従来のガソリンおよびハイブリッドの中核グレードをベースに、専用のブロンズゴールド加飾をフロントグリルやリアに配しています。また、18インチのバイカラー切削アルミホイールを装備し、外観の精悍さを高めました。

内装もブロンズゴールドのパネルや専用ステッチで統一され、落ち着いた上質感のある空間に仕上げられています。

セダンの「カローラアルティス The 60th」も、フロントにブロンズゴールドのラインをあしらい、品格のあるスタイルを強調。サイドには60周年限定のエンブレムと専用デカールを配し、17インチのバイカラー切削アルミホイールを標準装備しました。

また、輸入モデルの「カローラスポーツ The 60th」についても予約受付を開始しており、同様に限定バッジとデカールで特別感を演出しています。

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台湾での価格は、カローラクロス The 60thが88万9000台湾ドルから91万9000台湾ドル（約444万円から約459万円）、カローラアルティス The 60thが81万5000台湾ドルから89万5000台湾ドル（約407万円から約447万円）、カローラスポーツ The 60thが97万9000台湾ドル（約489万円）です（2026年5月上旬の為替レート）。