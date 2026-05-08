カベポスター永見大吾、結婚発表 相方・浜田順平に続き“同月内”の結婚報告
【モデルプレス＝2026/05/08】お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
【写真】相方と同月内に結婚発表した「M-1」決勝進出芸人
永見は自身が運営する別アカウント「鈴原動物園」にて書面を投稿。「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と切り出し、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表した。
続けて「これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」とつづった。また、永見個人名義のアカウントでも「裏アカにてご報告があります」と同投稿を引用している。
永見は1989年12月19日生まれ、三重県出身。2022年、第43回ABCお笑いグランプリで優勝し、2022年・2023年には「M-1グランプリ」にて決勝進出を果たしている。相方の浜田順平は5月1日に結婚したことを発表しており、コンビで同月内の結婚発表となった。（modelpress編集部）
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◆永見大吾、結婚発表
永見は自身が運営する別アカウント「鈴原動物園」にて書面を投稿。「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と切り出し、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表した。
◆カベポスター、第43回ABCお笑いグランプリで優勝
永見は1989年12月19日生まれ、三重県出身。2022年、第43回ABCお笑いグランプリで優勝し、2022年・2023年には「M-1グランプリ」にて決勝進出を果たしている。相方の浜田順平は5月1日に結婚したことを発表しており、コンビで同月内の結婚発表となった。（modelpress編集部）
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