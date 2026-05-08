ｙｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームは、エイシンフラッシュ（牡１９歳、父キングズベスト）が５月８日、東京競馬場の馬事公苑に到着したことをＸで報告した。同馬はＮＨＫマイルＣが行われる１０日に東京競馬場のローズガーデン内展示馬房で放牧され、ファンにお披露目となる。

Ｘでは「朝９時頃には無事到着しています。長距離移動でしたが、フラッシュは落ち着いていて元気に過ごしています。まずはしっかり休みながら、東京での時間を過ごしてもらいます」とメッセージを投稿している。

お披露目時間は同日の〈１〉９時〜、〈２〉１１時〜、〈３〉１３時〜、〈４〉１４時３０分〜の４回で、１時間（〈４〉は３０分）。馬の体調などにより、時間は変更となる場合がある。

エイシンフラッシュは２０１０年の日本ダービーで、上がり３ハロン３２秒７の末脚を繰り出してＶ。１２年の天皇賞・秋も制し、 ウイニングランの後、ミルコ・デムーロ騎手が下馬し、天皇皇后両陛下に対し、ひざまずいて最敬礼を行ったシーンは競馬史における名場面として語り継がれている。１３年のジャパンＣ（１０着）が現役最後のレースになった。

翌１４年に社台スタリオンステーションで種牡馬入りし、２０１９年からレックススタッドで繋養。活躍馬には２０２２年のジャパンＣを制したヴェラアズールを筆頭に、２２年京成杯で父子制覇を達成したオニャンコポン、２３年の小倉サマージャンプを制したテーオーソクラテスがいる。

種牡馬を引退した昨秋から、北海道・日高町のＹｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームで功労馬として繋養され、余生を過ごしている。