英国の名優二人による心理戦！『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』独占日本初放送

二人の英国俳優による演技合戦が見どころの英国ミステリー『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』が、6月21日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

『マクドナルド＆ドッズ』『グランチェスター』キャストが競演

昨年5月にChannel 5で放送され話題となった本作は、未解決の殺人事件に執着していた元刑事と謎めいた隣人との緊迫した心理戦を、英国の名優二人が演技でみせる、目が離せないスリリングなミステリー。

刑事のヒュー・ミラーは、殺人犯“リプトン・ストーカー”の逮捕が失敗に終わった記憶に苛まれながら、退職の日を迎える。妻に支えられ、ヒューは隣人とゴルフに興じるなど、前向きに引退生活に打ち込もうとするが、頭は休まることなくリプトン・ストーカーの情報を漁り続けていた。

そんな中、仲良くしていた隣人が不審な状況で亡くなり、郊外の街の平穏は崩れ去る。やがて、パトリックというハンサムでやたらと親しげな男が新たな隣人として越してきた。パトリックは男たちとパブへ繰り出し、ヒューとも意気投合したかに見えたが、パトリックが「Catch You Later」という言葉を口にした瞬間、戦慄が走る。それは、リプトン・ストーカーの決め台詞だったのだ。パトリックこそが、あの殺人犯なのか？

そこからのヒューは再び執着の渦に飲み込まれていき、自分がずっと探していた「あの男」を見つけたと確信するが、周りの人々はパトリックを人当たりの良い魅力的な人物と見なし、かつての同僚や家族でさえも、ヒューの言葉を真剣に受け止めようとはしない。そして、隣人同士の間で命がけの心理戦が繰り広げられる…！

『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』のドッズ巡査部長役でおなじみのジェイソン・ワトキンスが、逃亡した殺人犯の恐怖に今も苦しめられている神経質なヒューを演じ、『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』でジョーディ警部を演じたロブソン・グリーンが謎めいたパトリックを見事に演じている。

『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』第1話あらすじ

55歳で警察を早期退職したヒュー・ミラーは、3年前に“リプトン・ストーカー”と呼ばれる連続殺人犯を取り逃がした苦い記憶に悩まされている。退職した矢先、向かいに住む友人のフランクが自宅で亡くなり、売りに出されたその家へ修理店を営む怪しげなパトリックが引っ越してくる。ハンサムな彼は近隣住民に愛想を振りまき、瞬く間に心を掴む。フランクの死を不審がるヒューは、ある一言をきっかけにパトリックに疑念を抱き始めるのだが…。

『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』放送情報

『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』（全4話）はミステリーチャンネルにて6月21日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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