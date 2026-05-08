巨人、日本ハムでＭＶＰを獲得し、通算２１２０安打、３７８本塁打をマークした小笠原道大氏が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。宣材写真撮影の様子を公開し、往年のバッティングフォームが反響を呼んだ。

小笠原氏と言えば「ミスター・フルスイング」の異名を持ち、高々とバットを掲げ、体がちぎれんばかりの強烈なスイングが魅力だった。プロ野球選手としては決して体は大きいと言えなかったが、強じんな下半身をフルに生かし、スラッガーとして一時代を築いた。

高校通算本塁打は０本ながら、たゆまぬ努力でプロ野球のトップに君臨した小笠原氏。撮影時の動画では「なかなか無い機会なので緊張」とつづられ、ぎこちない様子もあったが、バットを持って構えると雰囲気が一変。鋭い目つきは現役時代そのものだ。

ファンも「これぞ小笠原道大」「佇まいがダンディーです！こんなかっこいい大人の男になりたいです！」「『イケオジ』ってこういうことか！」「やはりかっこいい構え」「プロ野球ファンとしては、たまらん」「威圧感すごい」と書き込んでいた。