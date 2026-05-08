エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモニターの新モデル『PRO MP273 E14A』を5月中旬以降より順次発売することを発表した。

【画像あり】『PRO MP273 E14A』の前面と背面

本製品は、リフレッシュレート144Hz表示に対応した27インチのIPSパネルを採用したビジネスモニター。一般的な60Hzのモニターと比べて2倍以上となる144Hzの滑らかな映像表示により、目の疲労軽減を図っている。178°の広視野角で色変化が少なく、複数人での利用にも適しているという。

大画面の27インチサイズにより、細かな文字の閲覧や資料を並べての表示にも対応し、作業効率の向上を支援する。あわせて外部スピーカーを内蔵しており、PCやスティック型デバイスの音声を再生可能。台座部分にはスマートフォンを設置できる窪みが設けられ、着信や通知を素早く確認できる仕様となっている。

機能面では、対応するミニPCとHDMI端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンとPCの電源ボタンが連動する「MSI Power Link」を搭載。目の疲労度合いを確認できる3つの項目で休憩の目安をチェックする「Eye-Q Check」機能も備える。さらに、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用し、目の疲労軽減に配慮した設計となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）