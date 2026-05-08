視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

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永見大吾探偵の調査した『あがり症でも漫才がしたい！』は、兵庫県の男性（28）から。私は趣味で漫才のネタを書いているのだが、極度の上あがり症のため、人前で一度も披露したことはない。もともと人前が苦手ではあったのだが、たくさんの人の前で何度か大恥をかいたこともあり、それ以来、私は人前に立つことを避けて生きてきた。しかし一方で、「自分が書いた漫才を誰かの前で披露したい」という承認欲求と、人の前に立つことへの恐怖の間で、ずっと葛藤している。そのせいか、眠りについたあと、このネタで大爆笑をかっさらう夢と、大スベリする夢を交互に見るようになってしまった。そこで、探偵さんに僕の漫才の相方になってもらい、漫才をお客さんの前で披露させてもらえないだろうか。ただし、観客は３人まで…それが限界だ、というもの。

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あがり症の依頼者の希望は“ボケ”。相方となる永見探偵にはコテコテの関西的な“ツッコミ”を望むも、「ん～ん。ツッコミしたことないんで…」。台本を読んだ永見はプロの漫才師らしい感想を述べたうえで、面白いボケ部分はそのままにし、ツッコミのセリフの改良を話し合っていく。４時間の練習を終え会場に向かうと、客席にはナイトスクープゆかりの異色の３人がスタンバイ。果たして、２人の漫才は３人の客を笑わせることができるのか？！

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5月8日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵が調査した『裁縫箱に亡き愛犬のウンチ！？』、エース探偵の『アゲハ蝶を捕まえたい４才児』など、様々な依頼を解決した。