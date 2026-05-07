【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 3−0 水戸ホーリーホック（5月6日／メルカリスタジアム）

【映像】「激しくもフェアな」重戦車チャージ（実際の様子）

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が見せた、「激しいけどフェアなチャージ」が話題だ。相手DFを吹っ飛ばすほどの球際の強さに、ファンから驚きの声が上がっている。

鹿島は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節で水戸ホーリーホックと対戦し、3−0の完勝を収めた。ゴールデンウィークの過密日程もあり、今季初のベンチスタートとなった鈴木は、1点リードで迎えた68分から途中出場。79分には美しいヒールパスでFWレオ・セアラのゴールをアシストするなど、攻撃で違いを生み出していた。

さらに、後半アディショナルタイムには圧倒的な「強さ」も見せつける。水戸が自陣からビルドアップを試みる中、鈴木が前線から鋭いプレッシングを発動。パスを受けたDF板倉健太がトラップした瞬間に強烈なショルダーチャージを仕掛け、そのまま相手を弾き飛ばしてボールを奪取したのだ。鹿島はこのトランジションから素早く攻撃に転じ、フィニッシュまで持ち込んでいる。

解説は「当たり慣れてる」と絶賛

この驚異的なフィジカルと技術について、DAZNで解説を務めた戸田和幸氏（元日本代表MF）は、「（身体の）当て方が上手い。腰が入ってますよね。当たり慣れしてるなって当たり方ですよね。しかもフェアですからね」と絶賛。さらに「身体をぶつけるのが苦手な選手もいますが、鈴木優磨やレオ・セアラは苦もなくやるし、当て方を知っているので、自分のバランスが崩れないんですよね」と続けた。

鈴木の重戦車のようなボール奪取には、ファンも大興奮。ABEMAのコメント欄やSNS上では、「優磨つえぇw」「いいタックルだ」「容赦なし」「手加減なしだな」「吹っ飛ばした！」「優磨は何でもできるな」「体幹がえぐいわ」「優磨って圧倒的なのよ」「優磨は守備も上手いのよ」「つんよ」といった称賛の声が相次いだ。

3−0で茨城ダービーに快勝した鹿島は、勝点を37まで伸ばし、J1百年構想リーグEASTで首位の座を堅持。攻撃面はもちろん、守備でも躍動してチームを牽引する鈴木は、間違いなくこの好調を支える立役者の一人だ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

