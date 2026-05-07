【STRANGER THAN HEAVEN】 今冬発売予定

セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox Game Pass/Xbox on PC/Xbox Cloud/Steam用アクションアドベンチャー「ストレンジャー ザン ヘブン」の新情報を公開した。今冬発売予定。

「STRANGER THAN HEAVEN」は1915年から50年に及ぶ男の生き様が描かれる。今回、明らかになった要素を紹介していこう。

サンフランシスコから始まる、50年の男の生き様

ストーリー

1915年、サンフランシスコ。物語は一人の少年が真夜中の港町から怪しげな船に忍び込むところから始まる。少年の名は大東真（だいとう・まこと）。アメリカ人の父親と日本人の母親の間に産まれた少年。

その見た目からアジア人として激しい迫害を受けていた大東は、両親を失い天涯孤独の身となったことをきっかけに、母親の故郷である日本に渡ることを決意する。アメリカには居場所がないとしても、日本には自分の居場所があるはずだ、と。

持つものも持たず、身一つで乗り込んだ船での運命的とも言える出会いが、大東の生涯を大きく動かしていく。日本で大東を待つものとは。そして彼の長い長い旅路の果てに辿り着く場所とは……。

主要キャスト

【『STRANGER THAN HEAVEN』 1st トレーラー】【大東真】

城田優さん

【真城優】

ディーン・フジオカさん

【オルフェウス】

Snoop Doggさん

【松本タエ】

穂志もえかさん

【スージー・デイ】

Tori Kellyさん

【八島平吾】

大塚明夫さん

【大鶴清】

西岡紱馬さん

【謎に包まれた異邦人】

Cordell Broadusさん

【タカシ】

藤原聡さん（Official髭男dism）

【白井恵子】

Ado

【岩木源造】

菅原文太さん

菅原文太さんの音声を担当した宇梶剛士さん

メインテーマ

楽曲名：STRANGER THAN HEAVEN

アーティスト：Snoop Dogg、藤原聡、Ado、Tori Kelly

ゲームに出演しているSnoop Doggさん、藤原聡（Official髭男dism）さん、Adoさん、Tori Kellyさんの世界を股に掛ける4人のアーティストによる夢のコラボレーション楽曲となっている。

5つの時代、5つの街。

物語の舞台となるのは、それぞれの時代、当時日本に実在した街をモチーフとした、〝あったかもしれないJAPAN〟。

【1915年】

世界最大級の鋳造設備とも言われる製鉄所を誇り、血気盛んな労働者で活気に溢れる福岡・小倉

【1929年】

日本最大の海軍工場を有し、ヤクザ組織の影響色濃い広島・呉

【1943年】

西日本最大の歓楽街であり、緊迫する世界情勢下の大阪・ミナミ

【1951年】

戦後、日本の観光地の代名詞ともなった静岡・熱海

【1965年】

今なお日本を代表する最大の歓楽街であり、混沌渦巻く街、東京・新宿

コンバットシステム ＜最も自由で、最も直感的で、最も極限の暴力＞

誰もが生きることに必死だった時代。粗暴な動乱の時代を生き抜く喧嘩の生々しさを、コンバットシステムとして表現。自分が大東となったかのように、左半身、右半身それぞれを意のままに操り、攻防を繰り広げることができる。

ジャブからの強烈な一撃や力を溜めた攻撃で敵を吹っ飛ばし、ふらついている

間にタックルで押し倒してマウントをとり、その勢いがままに激しく殴りつけるなど、荒々しく暴力的なまでに敵を痛めつける。また、敵の攻撃を片手で防ぎ、即座に反撃を食らわせるなど、敵のアクションを見極めて決定的な攻撃の瞬間を自在に作り出すことができる。

さらに、包丁やハンマー、刀などをはじめとする多彩な武器を強化させながら使いこなし、この時代の荒くれものたちとしのぎを削っていく。

ショービズ ＜大東真、もう一つの興行師物語＞

【コンバットシステム】

日本で生きていくためのイロハを教えてくれた師から大東は音楽の才能を見出され、自分が歌うだけでなく、「興行師」としてショービジネスをも手掛けることになる。

ショーを大きくしていくために、街で噂を仕入れ、その情報を基に優秀な歌手や演奏者をスカウト。そして楽曲作りのために街へと繰り出し、ほうきを掃く音やいびき、汽車の音、動物の鳴き声、さらには戦う相手が発する音など、ありとあらゆる音を曲作りに取り入れ、それらを組み合わせてオリジナルの曲を作り上げていく。

そして曲の演目や、バンド編成、メンバーをアサインしてショーを構成し、照明の色など演出を凝らしてショーを開演させていく。多くの観客を魅了させるショーを各地で行っていきながら、大東の興行師としての成功譚を楽しむことができる。

ウィッシュリスト登録受け付け中

【ショービズ】

『STRANGER THAN HEAVEN』は、現在各プラットフォームのストアページにてウィッシ

ュリスト登録を受け付け中。

・Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/STRANGER-THANHEAVEN/9P8XK6X57GBF

・PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10017939

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4260840/

『STRANGER THAN HEAVEN』グッズ発売決定！

『STRANGER THAN HEAVEN』グッズの発売が決定。ECサイト・セガストア オンラインおよびAmazon.co.jpにて5月7日12時より予約を開始する。セガストア トーキョーでは、5月8日より先行販売を予定している。

・セガストアオンラインのページ

【グッズ予約受付中】

様々なグッズが販売される

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