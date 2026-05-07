タレントの石田純一が７日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。最高年収３億円だったバブル時代のイケイケぶりを告白した。

かつて“天狗”だった著名人が天狗のお面を被り、天狗時代の豪快エピソードを紹介する人気コーナー。出てくるエピソードは豪快で「バブル期に稼いだ総額は２０億円」「最高年収３億円」「１・５億円の別荘をキャッシュで購入」「買ったマンション３億５０００万円」という景気のいいものばかり。

当時は女性との浮名も流しており、「女の子に使ったお金は１０億円」という信じられない金額も。「１０億って何あげるの？」などの声も上がり「誕生日とかクリスマスとか」「やっぱり車ですかね。ジャガーのオープンカーとか」と信じられないプレゼント。「駐車場に車を置いて、そこにリボンをかけてカギをどうぞって」といい、スタジオもあ然だ。

一番すごかったときは、同じレストランで女性がダブルブッキングしたこともあったといい「大慌てでテーブルを往復」したことも。正解が石田純一だと分かり、スタジオも納得の表情だ。

「稼いでたんですね〜」などの声が上がると照れ笑い。何年ぐらい２０億円が続いたのか？と聞かれ「やっぱりＣＭが有りがたかった」と振り返っていた。

石田はコロナ禍で騒動を起こし、仕事が激減。現在、千葉県内で焼き肉店を経営している。