意外と知らない「ストロー飲み」の落とし穴。子供の顔が伸びてしまう驚きの理由
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お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「お口ポカン？ストロー飲みの落とし穴」と題した動画を公開した。動画では、子供のストロー飲みの習慣化がもたらす悪影響と、その対策について詳しく解説している。
子供のストロー飲みについて、まい先生は「顔が伸びる」と警鐘を鳴らす。ストロー飲みを習慣化すると口呼吸になりやすくなり、舌圧（舌が上顎に押し付ける力）が低下するという。本来、舌が上顎に密着していることで顎が前方に成長するが、ストローを使うことで舌が下がり、重力によって上顎や下顎が下方向に伸びて「面長」な顔立ちになってしまうのだと語る。
「ストローは絶対に使わないでというわけではなく、お出かけ時などは仕方ない。だが、お家ではコップ飲みの練習をひたすらやってほしい」とまい先生は訴えかける。さらに、コップ飲みは難しいと思われがちだが、ストローで「吸う」技術を習得するよりも、傾けるだけで液体が自然と流れ込んでくるコップやスプーンの方が、赤ちゃんにとっては簡単であると意外な事実を明かした。
哺乳瓶からスムーズに移行できそうに思えるストローやマグだが、実は口の機能の発達においては全く別の技術が必要になる。子供の健やかな成長と本来の顔立ちを守るためにも、早い段階からコップ飲みを習慣化していくことの重要性がよくわかる内容となっている。
子供のストロー飲みについて、まい先生は「顔が伸びる」と警鐘を鳴らす。ストロー飲みを習慣化すると口呼吸になりやすくなり、舌圧（舌が上顎に押し付ける力）が低下するという。本来、舌が上顎に密着していることで顎が前方に成長するが、ストローを使うことで舌が下がり、重力によって上顎や下顎が下方向に伸びて「面長」な顔立ちになってしまうのだと語る。
「ストローは絶対に使わないでというわけではなく、お出かけ時などは仕方ない。だが、お家ではコップ飲みの練習をひたすらやってほしい」とまい先生は訴えかける。さらに、コップ飲みは難しいと思われがちだが、ストローで「吸う」技術を習得するよりも、傾けるだけで液体が自然と流れ込んでくるコップやスプーンの方が、赤ちゃんにとっては簡単であると意外な事実を明かした。
哺乳瓶からスムーズに移行できそうに思えるストローやマグだが、実は口の機能の発達においては全く別の技術が必要になる。子供の健やかな成長と本来の顔立ちを守るためにも、早い段階からコップ飲みを習慣化していくことの重要性がよくわかる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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発達支援士 保育士/幼稚園教諭