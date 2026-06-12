『育児・教育』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
デイリー新潮
STVニュース北海道
株式会社アタムの調査で1位は「歴史の知識」、2位は「科学の知識」という結果に
まいどなニュース
全国珠算教育連盟の鈴木宗一氏によると早期開始で珠算式暗算が身につきやすいとのこと
All About
小4の娘に勉強を強要する夫が「毎回90点以上取った」と自慢したという
Googirl
経験者ママは「いちいち相手にせずスルーすべき」と口をそろえて言う
ママスタ☆セレクト
「間違えた問題だけやり直す」学習法が計算ミスを減らさないと同氏はいう
プレジデントオンライン
嫁との約束を無視して孫を溺愛し、菓子や玩具を買い与え続けた結果
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
弁護士によると親は監督義務者として損害賠償を求められる可能性がある
1位は検索数2824件の「凛」で、同ランキングで初めて首位に輝いたという
オトナンサー
手のひらが急激に腫れ、皮膚科に行くと炎症止めの薬が処方されたという
日刊SPA!
キャリコネニュース
感情的に怒鳴らず、息子の端末を管理してゲームができないようにした
集英社オンライン
娘の反応が豊かになり、真美子さんがアレンジした遊びのようだと一家の知人
女性自身