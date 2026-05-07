グループBTS（防弾少年団）が、メキシコシティ公演を前に大統領府の招待を受け、メキシコ大統領と面会した。

6日（現地時間）、所属事務所BIGHIT MUSICによると、この日BTSは約40分間、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領と歓談した。

メンバーたちがシェインバウム大統領とともに大統領宮殿のバルコニーに姿を見せ、あいさつすると、近くのソカロ広場はARMY（ファンダム名）と市民で埋め尽くされた。

ファンたちは「Welcome to Mexico」「メキシコの心の中にはいつもBTSがいる」などと書かれたプラカードを掲げ、BTSを歓迎した。実際にメンバーたちを目にし、感激して涙を流すファンの姿も見られた。

これに先立ち、シェインバウム大統領は前日の定例記者会見で、BTSが大統領府を訪問し、大統領府のバルコニーを開放して市民たちとあいさつを交わす予定だと明らかにしていた。

BTSのメキシコ訪問は、経済面でも大きな期待を集めている。メキシコシティ商工会議所は、今回の公演による経済波及効果が約1億750万ドル（約168億円）規模に達すると推計した。

BTSは7日と9〜10日の3日間、エスタディオGNPセグロスでコンサートを開催する。3公演はいずれも全席完売となった。

BTSの5thフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』とタイトル曲『SWIM』は、米ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャート「Billboard 200」とシングルチャート「HOT 100」でともに1位を記録した。