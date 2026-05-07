「アレン様」ことタレントのアレンのYouTube新番組「アレン様 美の爆走劇場」第1話が4月30日に配信され、視聴回数が110万回を突破する大人気となっている。

今回、実はプライベートで大親友だというMattとともに静岡・熱海の高級ホテルで1泊2日の美にこだわる旅。

行きの新幹線で合流した2人。ルイ・ヴィトンのストールを巻き、サングラス姿で優雅に席に着いたMattにアレンは早速「すっぴん？キレイなんだけど。いい意味であんまり変わらない。肌キレイ！」と美肌を絶賛。これにMattが「あら、うれしい」と拍手した後で、アレンの洋服から露出したおなか周りを「すっぴん？」と撫でるなど、仲良しトークを展開した。熱海の高級ホテルでもMattが自由に過ごしながらも徹底したスキンケアを行い、そこにアレンの笑い声も響くなど楽しい旅の様子が次々と映し出された。

だが、熱海のホテルの翌朝のシーンにMattの姿はなし。スタジオトークで理由を聞かれたアレンの表情は一気に曇り、熱海の夜の街に繰り出した後について「見せられないほどの大げんかになりました」とポツリ。そして「仲直りしたい」とうつむいた。まさかの展開にスタジオもビックリ。視聴者からも驚きの声が次々に寄せられた。

Mattは自身のインスタグラムを更新し、YouTube配信を見たことを報告。アレンとのツーショット写真とともに「改めて思い返したら、本当に楽しい旅でした。アレンちゃん、今日で仲直りね。私の方こそ、ごめんなさい」とアレンへのメッセージを記した。2人がどんな会話をして仲直りするのか。また親友旅が行われるのか。スタートした番組の行方とともに気になるところだ。