■連休明けのイラ立ちを言葉で整える

連休明けの慌ただしさに少しずつ疲れが出てくる頃です。いわゆる「五月病」とまではいかなくても、満員電車や人混みの中で歩きスマホの人とぶつかりそうになったり、職場で周囲のちょっとした言動にイラッとしたり……。新しい環境や人間関係に気を遣いすぎて、心がささくれ立ちやすいのがこの時期の厄介なところです。

「もっと周りを見てほしい」「どうして察してくれないのか」。そんな不満が口をついて出そうになったときこそ、「言葉」をアップデートする絶好のチャンス。

本稿では、プレジデントオンラインで反響を呼んだ記事のなかから、良好な人間関係を築ける「愛されワード」と「心構え」について紹介します。

1本目は、街中で遭遇する「歩きスマホ」の人への対処法です。マナー違反を正そうとして「逆ギレ」されるリスクを避けつつ、自分の気持ちをしっかり伝える方法とは。

2本目は、いつもご機嫌な人が使っている鉄板ワード。口癖を変えるだけで「物事の曖昧さ」を受け入れられるようになります。

そして3本目は、つい自分を追い込んでしまう真面目な方へのアドバイスです。「自分に厳しく、他人に優しく」がなぜ人間関係において悪手なのかを解き明かします。

言葉の選び方をほんの少し変えるだけで、ギスギスしていた毎日の風景は、もっと優しく、温かなものに変わるはずです。

■｢私たちは迷惑しています｣と言ってはいけない…歩きスマホで向かってくる人に逆ギレされない"声のかけ方"

（2023年5月30日公開）

イラスト＝田房永子

歩きスマホなど、公共の場で周りの人の迷惑になるマナー違反の行為をしている人に出会ったとき、どんな風に対応すればいいのか。漫画家の田房永子さんは「自分の進路を妨害していたり、明らかに事故につながりそうな危険な場面以外は、気にしないようにしている。注意する時には、なるべく相手を刺激しないような言動で『私はとても迷惑している』と、主語を自分にした“アイ（I）メッセージ”で伝えるといいのではないか」という――。＜続きを読む＞

■｢察してよ｣｢絶対に｣という人は近寄りがたく生きづらい…いつもご機嫌で愛される人がよく使う“鉄板ワード”

（2025年12月27日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Alex Aviles）

いつも機嫌のいい人は、どのように物事を受け止めているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「『曖昧さ耐性』の高い人＝曖昧さを受け入れることができる人の方が、ストレスに強く、幸福度が高いという研究結果が出ている。曖昧さを受け入れるには、まず口癖を変えることだ」という――。＜続きを読む＞

■｢自分に厳しく､他人に優しく｣は大間違い…本物の｢優しくご機嫌な人｣が共通でもっている心構え

（2026年1月5日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Alex Aviles）

いつも感情の安定している人は何をしているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「『自分に厳しく、他人に優しく』は悪手だ。自分に対する思いやりを持っている人の方が、他人に優しく、感情のコントロールができ、目標も達成でき、健康でいられる」という――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）