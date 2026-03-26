京都五花街の一つ・先斗町（ぽんとちょう）で新緑の季節に開催される舞踊公演「鴨川をどり」が5月5日、先斗町歌舞練場（京都市中京区）で始まった。

華やかな「鴨川をどり」フィナーレ 藤の花が舞うような踊りに観客は魅了された〈2026年5月4日 京都市中京区・先斗町歌舞練場〉

今年（2026年）は5月5日〜22日の18日間。先斗町のお茶屋18軒から総勢34人（うち舞妓8人）が出演する。

毎日3回公演されるが、今年から各日1回目と2回目の公演のフィナーレで、客席から舞台を撮影できるようになった（昨年までは原則的に撮影禁止）。

第二部が終わると、いったん緞帳（どんちょう）が下りて...

「写真タイム（Photo time）」の案内が 動画撮影と客席から立ち上がっての撮影は禁止 静止画のみ

5月4日に開催された前夜祭では、演目を終えていったん緞帳（どんちょう）が下り、再び上がると、観客が一斉にスマートフォンをかざし、撮影タイムに。

舞妓たちは笑顔で手を振りながら応じ、観客は大きな拍手を送った。

再び緞帳が上がると、観客は一斉にスマートフォンをかざす

鴨川をどりの振付を担当する尾上流家元・尾上菊之丞さんは前夜祭を終え、「鴨川をどりを楽しんでいただいたお客様がSNSで発信し、さらにその魅力や花街ならではの芸舞妓の所作に触れていただき、『訪れたい』と思っていただけたら」と話した。

舞妓として最後の鴨川をどりとなる秀咲希（ひでさき）さんは、「フィナーレでは季節の花・藤が舞うようなシーンを撮影していただき、皆さんの思い出になれば嬉しおす。客席のみなさまがスマートフォンをかざしてくれはったのは、不思議な風景どしたけど、舞台と客席が近づいたような気がしました」と笑顔で答えた。

2021年に舞妓としてデビューした秀咲季さんは、6月15日から芸妓としての人生を歩む。

秀咲季さん（写真左から2人目）「スマートフォンを客席の皆さんがかざす光景が不思議な感覚でおした」着物や帯地をリサイクルした商品を手に

鴨川をどりは例年、第一部は舞踊劇、第二部が純舞踊という二部構成。

今年の第一部は、四景からなる「八重衣恋の湖（やえごろも・こいのみずうみ）」。

戦国時代、武田信玄と上杉謙信の抗争を背景にした歌舞伎の演目を基にした。

第二部は、五景で構成される「春霞 洛外めぐり」。舞妓たちが京都・大原や宇治、天橋立、琵琶湖といった名所に想いをはせ、薫風さわやかな鴨川に戻りフィナーレを迎える。

「鴨川をどり」は、1872年（明治5年）に始まり、今年で187回を数え、五花街のうち最多の公演回数を誇る。

1日3回（12時30分、14時20分、16時10分開演）公演。茶券付き特別席7000円、特別席6000円、普通席4000円。

会場では昨年に続き、先斗町の芸舞妓が使用しなくなった着物や帯を持ち寄り、アップサイクルしたバッグやポーチなどが売店で購入できる。

これらは、障がい者の自立と社会参加を促すNPO法人「京都ほっとはあとセンター」（京都市中京区）が製作協力した。