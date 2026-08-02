歌声がつなぐ「人々」「地域」 地元合唱団のハートフルな取り組みとは 【兵庫・姫路】

誰しも一度は心を動かされたことがあるであろう「音楽」。兵庫県姫路市では、歌声を高齢者施設や地域イベントなど、身近な場所へ届ける活動が広がっ…