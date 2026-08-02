ラジトピ
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兵庫県議会・主要会派、斎藤知事に“ 財政健全化 ”申し入れ 県は「公債費負担適正化計画」提出へ
兵庫県が2030年度にも、財政破綻の恐れがある「早期健全化団体」に転落する危機に直面しているのを受け、県議会の主要会派は8月6日、斎藤元彦知事に…
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巨大「ハク竜」初公開 “食事”を深掘りする展示も 大阪南港で「ジブリパーク展」 巡回展最初の会場
スタジオジブリ作品の世界を表現した愛知県の人気施設「ジブリパーク」。その魅力を凝縮した体験型展覧会「ジブリパーク展」が大阪南港ATCギャラリ…
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歌声がつなぐ「人々」「地域」 地元合唱団のハートフルな取り組みとは 【兵庫・姫路】
誰しも一度は心を動かされたことがあるであろう「音楽」。兵庫県姫路市では、歌声を高齢者施設や地域イベントなど、身近な場所へ届ける活動が広がっ…
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小林製薬、信頼再構築へ 紅麹サプリ問題・対象者の7割補償 中東情勢「非常に苦戦」も改善の兆し
小林製薬（本社・大阪市中央区）は7月6日、2026年6月中間連結決算を発表した。売上高は前年同期比2.5％増の707億円、純利益が64.1％減の11億円だっ…
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“流氷の妖精” クリオネ 北極圏に生息 透き通る幻想的な姿、撮影困難？でも来場者を魅了 海遊館
ジンベイザメが泳ぐ世界最大級の水族館として知られる海遊館（大阪市港区・天保山）で、8月2日から「クリオネ」（体長約2cm、約140匹）が鑑賞できる…
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｢フェルメール展｣チケットの追加抽選申し込みスタート 1回目は夜間時間帯が対象 大阪中之島美術館
今夏、最大の注目を集めている展覧会「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」がいよいよ21日(金)から大阪中之島美術館で開幕する。同展の目玉であ…
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タリーズコーヒーの「アニバーサリーハッピーバッグ」が数量限定で発売中！ベアフルのグッズが登場
タリーズコーヒージャパンは、創業29周年を記念した夏の福袋「29th Anniversary Happy Bag」（5500円）を、8月5日（水）から店頭とオンラインストア…
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歴史遺産や温泉、カニ、但馬牛など魅力満載な但馬地域 人口減少への取り組みも〜但馬県民局長
兵庫県・但馬県民局の上田英則県民局長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、歴史遺産や観光地、食文化に恵まれている但馬地域の魅力や、人口…
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神戸アンパンマンこどもミュージアムに新施設「ぼうけんアイランド」が誕生 2027年2月オープン
「神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール」（神戸市中央区）は5日、新施設「ぼうけんアイランド」を2027年2月にオープンすると発表した。子ども…
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神戸市、地下鉄海岸線全駅で「どうぶつえん展」開催中 若手作家を応援 作品販売、スタンプラリーも
神戸市が同市営地下鉄海岸線で進めてきたアートプロジェクト「KOBE SUBWAY MUSEUM」で、各駅へのアート作品配置がこのほど完了、全駅の展示スペース…
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宝塚育ちの画家・山崎雅未 地元ゆかりの作品が宝塚市文化財団に寄贈 8月16日までお披露目中
宝塚ゆかりの画家・山崎雅未（やまさき・まみ）の作品が、このほど公益財団法人宝塚市文化財団に寄贈され、宝塚市立文化芸術センターでお披露目され…
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16歳の死が問う“人質司法” PTSD、摂食障害 衰弱死した少女の遺族、警察官・検事を刑事告訴
兵庫県内の障がい者福祉施設で昨年（2025年）6月、スタッフとして勤務していた少女（当時16歳）が利用者からの申告により暴行容疑で逮捕、勾留され…
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スポーツ「神戸4冠」をファンや市民が祝福 メリケンパークで合同お祝いイベント
神戸市を本拠地とするトップスポーツチームのリーグ優勝を祝う「4冠達成お祝いイベント」が1日、神戸市中央区のメリケンパークで開かれた。イベン…
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和菓子の魅力を若者に伝えたい！ 「どら焼き×フローズンドリンク」「SNS」など新たな仕掛けで発信
和菓子店の減少や若い世代の和菓子離れが課題となる中、業界では「新たな魅力をどう伝えるか」が課題となっています。村井製菓株式会社（兵庫県姫路…
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「コールマン×リラックマ」コラボアイテム発売 リュックやショルダーバッグ、ぬいぐるみなど全11種
アウトドアブランド「コールマン」とサンエックスの「リラックマ」のコラボグッズが、8月1日（土）から全国のリラックマストアやロフト店舗（一部除…
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バナナだけじゃない!?「おさるのジョージ」の世界観を料理で表現 阪急系5ホテルで限定コラボフード
2026年に絵本誕生85周年を迎える人気キャラクター「おさるのジョージ」と阪急電車のコラボレーション企画に合わせ、阪急阪神ホテルズの5つのホテル…
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「おさるのジョージ×阪急電車」が出発進行 黄色い帽子のおじさんもマルーンカラーの制服姿に
2026年に絵本誕生85周年を迎える人気キャラクター「おさるのジョージ」と阪急電車のコラボレーション企画が7月31日から始まり、ラッピング列車の運…
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《Expo Legacy》夢の“ローマ・東京飛行” イタリア館で展示の木造飛行機模型、関西空港へ
大正時代、「ローマ〜東京間飛行」を成し遂げた木造飛行機の実物大模型が7月25日、関西国際空港内・エアロプラザに移設された。 関西国際空港・エア…
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初登場「EMODA×ちいかわ」コレクション チェック柄デニムやラインストーンTシャツなど
ファッションブランド「EMODA（エモダ）」が「ちいかわ」とコラボレーションした新作コレクションを発売。7月31日（金）からSHIBUYA109を含む全国7…
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【バレーボール】ファン感謝イベントの裏側 運営担当者が明かす「まずはファン目線で考える」
バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路で、クラブを支えるスタッフがラジオ番組に出演し、ファンとの交流イベントの裏側を明かしました。…