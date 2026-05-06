（ＪＲ静岡駅構内から 松浦悠真 気象予報士 佐藤優里 アナウンサー）



（佐藤優里 アナウンサー）

静岡駅直結の商業施設ＡＳＴＹ静岡にやってきました。

こちらには様々な飲食店があって見て回るだけでもワクワクしますよね。

（松浦悠真 気象予報士）

そうなんですよ。

ここに来るだけでお出かけ気分が味わえるようなバラエティ豊かなグルメもすれぞろいしてるんですよね。

（佐藤優里 アナウンサー）

6日でゴールデンウィークも終わってしまうということで少し寂しい気持ちもあるんですがそんな気持ちを吹き飛ばしてくれるような心躍る新作グルメをたくさん紹介します。

では6日の昼間に私たちが一足早くこちらを取材してきましたのでこちらのVTRをご覧ください。

（ＶＴＲ）

さあまずはいい香りに誘われアスティーの入り口近くにある鮮やかな花が並ぶ店へ。

こちらはどういったお店ですか?

（花屋店員）

日比谷花壇スタイルではいつもそばにお花がある暮らしをテーマに地産地消のお花や気軽に楽しめるサブスクをご提案しております。

（佐藤優里 アナウンサー）

母の日も近いですから、いろんなコーナーとかも設置されていますか?

（花屋店員）

特におすすめは、こちらの商品になっておりましてこちらが花瓶が必要なくこのまま飾れる商品になっておりまして。

（佐藤優里 アナウンサー）

花瓶が必要ないんですか?

（花屋店員）

花瓶のラッピングになってまして上から見ていただくと花びらのような形になってましてお母さんの笑顔をたかせるような可愛らしいデザインとなっております。

（佐藤優里 アナウンサー）

うわーこれさっきも松浦さん。

（松浦悠真 気象予報士）

もう素敵なお言葉いただいて。

（佐藤優里 アナウンサー）

水をこのままあげられるってことですか?

（花屋店員）

カップに水分状のゼリーが入っているのでこのまま。

（佐藤優里 アナウンサー）

手間もかからない。

すごい。

近くに寄るとすごくいい香りします。

このお花の香りも癒されますし、家に1つポンってあるだけですごく心が穏やかになりますよね松浦さんもどうですか?

（松浦悠真 気象予報士）

そうですねもうあの母の日全然できてないんでちょっとこれを機に送りたいと思います。

（佐藤優里 アナウンサー）

本当に本当に送ってくださいね。

（松浦悠真 気象予報士）

わかりました送ります。

（佐藤優里 アナウンサー）

あ、「きみくら」さんですよ。

松浦さん行かれたことあります?

（松浦悠真 気象予報士）

いや僕もここのお店で食べるの初めてで。

（佐藤優里 アナウンサー）

そうなんですね。

いま新茶の季節ですからちょっと行ってみましょうか？

はいキミクラさんはどんなお店ですか?

（きみくら店員）

掛川に本店がありましてはい、掛川に本店がありまして、掛川のお茶を中心にしたスイーツやお茶を楽しめるお店です。

（佐藤優里 アナウンサー）

わーすごい。

美味しそうありがとうございます。

すごいいろんな緑見た目からも美味しそうですね。

（松浦悠真 気象予報士）

本当に綺麗な色してますね。

（佐藤優里 アナウンサー）

ねー鮮やか。

（きみくら店員）

こちらは新茶を使って作った蜜でございます。

（佐藤優里 アナウンサー）

これをかけたらいいんですかね。

美味し-贅沢すごいこうスッと入ってきますねで、後からほかなかな香りが。

（きみくら店員）

こちらはこれは新茶のアイスですね。

新茶を使ったアイス優しい。

（松浦悠真 気象予報士）

まろやかですね。

（佐藤優里 アナウンサー）

この時期でしか食べられないこの新茶のあんみつですから、海外の方もそうですけど、いろんな県外の方にも食べてほしいですね。

（きみくら店員）

そうですね。

（佐藤優里 アナウンサー）

実際に来られました?

（きみくら店員）

そうですねゴールデンウィーク中はやはり海外の方県外の方が多かったです。

（松浦悠真 気象予報士）

ちょっとまたいいお店が見えてきましたね。

そして見てください僕の活力であるラーメン。

（佐藤優里 アナウンサー）

松浦さんといえば。

（松浦悠真 気象予報士）

しかも清涼冷麺。

（佐藤優里 アナウンサー）

うわ夏らしい冷麺の季節きましたね。行ってみましょうか？

（松浦悠真 気象予報士）

行ってみましょう。

（佐藤優里 アナウンサー）

こちらはどういったお店なんですか?

（店員）

当店は店内で手包みした自家製小籠包がメインのお店でございます。

（松浦悠真 気象予報士）

いま表にですね、清涼冷麺っていうのが書いてあって。

（店員）

これから暑くなるじゃないですか、その暑い中で冷たい商品を提供させていただくというひと品でいま一押しの商品です。

大変お待たせいたしました。

（佐藤優里 アナウンサー）

わー美味しそう。

（店員）

揚げ茄子のおろし冷麺でございます。

（松浦悠真 気象予報士）

見た目から清涼感が伝わってきますね。

具材と一緒にいただきます。

おいしいですね。

（店員）

ありがとうございます。

（松浦悠真 気象予報士）

確かにこの茄子のちょっとピリッとした感じがまたこの他の具材とも相性が抜群で、ごまもかかっててそこの香りもまたいいですね。

（佐藤優里 アナウンサー）

そしてこちらにはアツアツの小籠包もあります。

美味しい。

皮が薄いのに本当に具がたっぷりで肉汁がジュワーっと口の中に広がってあふれ出しますね美味しい。

（松浦悠真 気象予報士）

もうずっとこのゴールデンウィーク仕事だったんですけど、これを食べても一気に僕元気になりました。





（中継）（佐藤優里 アナウンサー）さあ松浦さんたくさん食べましたね。旬のグルメ。（松浦悠真 気象予報士）もうだいぶ満足しました。（佐藤優里 アナウンサー）もうねお腹いっぱいそうに幸せな顔がたくさん見られたんですが、もう一軒あるんです実は。そちらはい中継でお伝えしますよ。こちら在来線の改札前にある堂島ロールが大人気のモンシェールカフェです。店内本当にきらびやかで華やかですね。（松浦悠真 気象予報士）そうですね少し敷居が高いような緊張しちゃうような感じですよね。（佐藤優里 アナウンサー）そうですよね。6日3時頃に訪れた時には、女性のお客さんで本当ににぎわってティータイム楽しまれていましたよね。（松浦悠真 気象予報士）優雅な時間を過ごされてましたね。（佐藤優里 アナウンサー）そうですね皆さんの笑顔がキラキラ見えてきましたね。それではこちらでもですね新作のスイーツがあるということで登場します。（松浦悠真 気象予報士）これから来るんですね。（佐藤優里 アナウンサー）そうなんですよ。優雅なティータイムを送れること間違いなしですね。こちらはどういったメニューですか？（店員②）こちらは、いま期間限定のミックスベリーのアフターヌーンティーセットでございます。（佐藤優里 アナウンサー）美味しそうですね、じゃあ私こちらの食べちゃいますね。食べちゃいますそれからこのイチゴがふんだんに使われていますパフェいただきます。贅沢にクリームもたっぷりですね美味しそう。（松浦悠真 気象予報士）イチゴが本当にたくさん乗ってて。（佐藤優里 アナウンサー）幸せ。もう至福の時間になりました。（店員②）ありがとうございます。こちらイチゴのパンナコッタです。（松浦悠真 気象予報士）パンナコッタです。はいいただきます。イチゴの甘みとこのミルクの甘みが相性抜群です相性抜群ですね。（佐藤優里 アナウンサー）はい、もう本当に7日から休み明けですがそうですね、美味しいものを食べてしっかりとエネルギーチャージをして7日からお仕事の方、一緒に頑張りましょう。以上中継でした。